Duas boas pedidas para refrescar

Sobremesa ‘Doçura Sem-vergonha’, do América (Foto: Divulgação)

A rede America realiza mais uma edição do seu festival de frozen iogurte, desta vez com quatro novas sobremesas servidas no pote, como a ‘Tentação Tropical’, que leva frozen natural, marshmallow de coco, creme de cajá, coco ralado queimado e biju; e a ‘Doçura Sem-vergonha’, à base de frozen com calda de frutas vermelhas, servida com um minibolo recheado com Nutella e chantilly. (R$ 19,20, cada).

Av. Paulista, 2.295, Bela Vista, 3067-4424.

Drinque geladinho (Foto: Divulgação)

À base de suco de laranja, chocolate quente e gelo, o drinque finalizado com chantilly (R$ 11,90; foto) é a nova pedida na Cacao Sampaka.

R. Aspicuelta, 207, V. Madalena, 3032-0286.