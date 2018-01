Uma seleção de bares com drinques inusitados e outros com pacotes para o fim do ano

O Divirta-se apresenta um roteiro para aproveitar os bares da cidade no fim de ano. Enquanto algumas casas apostam nos drinques curiosos, outras montam pacotes para as confraternizações com os amigos.

Humberto Abdo e Renato Vieira

+ Servido em um pequeno vaso de porcelana branca, o ‘Potter Tiki’ (R$ 28,90; foto acima) é uma das opções do High Line Bar. A receita leva rum, cachaça, xarope de abacaxi, limão taiti e ginger ale. R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. 18h/3h (6ª, 18h/5h; sáb., 15h/3h; dom., 16h/3h; fecha 2ª).

+ O coquetel ‘The Life’ (R$ 38; foto acima), criação do The Juniper 44º, é apresentado numa caixa de vime e feito com uísque, licores, suco de grapefruit, angostura de laranja e vaporizado com baunilha. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (dom., 15h/0h).

+ O ‘Frozen Dog’ (R$ 28; foto acima), drinque com carinha de cachorro, do Fortunato Bar, é preparado com tequila, licor Curaçau Fino, suco de limão ou morango e gelo batido. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 2371-9041. 17h/23h30 (6ª, sáb.e dom., 12h/23h30).

+ A decoração do ‘Pure Love’ (R$ 35; foto acima), servido no Frank Bar, leva um jornal japonês e um biscoito da sorte. Na receita, gim, shochu (destilado japonês), limões taiti e galego, coalhada de framboesa, açúcar da palma de coco e o ‘Frank’s Spicy Cream Ginger Ale’ – um suco de gengibre fresco, de limão e pimenta da Jamaica. Maksoud Plaza. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (dom. e fer., até 0h; 2ª a 4ª, até 1h).

+ Que tal um drinque com sobremesa? O ‘Better Single Then’ (R$ 32; foto acima), do SubAstor, leva uísque, vinho branco, limão-cravo, mel de Jerez e, para arrematar, um canudo de doce de banana sobre gelo. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/3h (6ª e sáb., até 4h; fecha dom. e 2ª).

+ Servido numa garrafinha dentro de um globo de vidro, o ‘Qual a Sua Origem?’ (R$ 31; foto acima), do Guarita Bar, leva destilado de mandioca, cachaça, bálsamo, calda de raízes, suco de limão e licor francês. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/1h30 (6ª, até 3h; sáb., 17h/3h; dom., 17h/0h; fecha 2ª).

+ No Seu Bibi, o ‘Moscow Mule na Banheira’ (R$ 32; foto), feito com vodca, suco de limão, cerveja de gengibre e espuma, é apresentado de um jeito bem diferente: na banheira, com um pato de borracha. R. Pedroso Alvarenga, 668, Itaim Bibi, 3938-4276. 12h/0h (2ª, até 17h).

+ O Olívio Bar tem no cardápio o ‘Wilson Visita Olívio’ (R$ 30; foto), inspirado no “personagem” do filme ‘Náufrago’. O drinque vem à mesa dentro de uma bola de vôlei. R. Delfina, 196, Pinheiros, 2372-6477. 12h/15h e 17h/1h (3ª, até 0h; 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h, fecha 2ª).

+ No Boteco São Conrado, comandado pelo barman Laércio Zulu, as batidas são servidas em lâmpadas. Entre os sabores, o ‘Capeta’ (R$18,90; foto acima) leva vodca, abacaxi, guaraná em pó e leite condensado. R. Aspicuelta, 51, Pinheiros, 3074-4389. 17h/3h (6ª, 16h/3h; sáb. e dom., 12h/2h).

+ Servido com buquê de ervas no Trabuca Bar, ‘Um Jardim para Amar’ (R$ 37; foto) leva gim, flor de sabugueiro, água tônica e energético. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 3044-7060. 12h/15h e 18h/1h (5ª, até 2h; 6ª, 12h/2h; sáb., 13h/2h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.).

PARA CONFRATERNIZAR

+ No tradicional Bar Léo, há três tipos de pacote para, no mínimo, dez pessoas. O ‘Escritório Central’ custa R$ 149 (por pessoa) e dá direito a seis tipos de petisco, água, refrigerante, chope e caipirinha. Há também opção de comanda individual. R. Aurora, 100, S. Ifigênia, 3221-0247. 11h/21h (2ª e 3ª, 11h/20h30; sáb. e fer., 10h/18h.).

+ O ‘Mini Choripán Los Hermanos’, sanduíche típico da Argentina, faz parte do combo da Pracinha do Seu Justino. Cerveja, caipirinhas, porção de batata frita e até ceviche estão no pacote, que custa R$ 160, por pessoa. R. Harmonia, 117, V. Madalena, 2305-0938. 18h/2h (sáb. e dom., 12h/2h30; fecha 2ª).

+ A Cervejaria Nacional criou o pacote ‘Evento do Mestre’ (R$ 190, por pessoa) para reservas a partir de dez lugares. Além de provar as cinco cervejas da casa, mais entrada, prato e sobremesa, o cliente faz um passeio pela fábrica. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª).

+ Em um combo para mínimo de oito pessoas (R$ 160, cada), o simpático Brewdog Bar serve os rinques mais pedidos da casa (foto acima). Também não faltam petiscos como batatas rústicas e sanduíche. R. dos Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007. 18h/0h (5ª, 18h/1h; 6ª, 18h/2h; sáb., 14h/2h; dom., 14h/22h).

+ Nos períodos de 19 a 22/12 e de 27 a 29/12, o Due Bar (foto) vai servir chope em dobro da marca Baden Baden, entre 19h e 20h. A bebida custa R$ 12. Para acompanhar, uma das opções do cardápio é o croquete de cordeiro (R$ 29, 6 unid.). R. Manuel Guedes, 85, Itaim Bibi, 3167-4817. 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom., 12h/1h).

+ Diversas bebidas, como a caipirinha de saquê, foram incluídas no pacote do Boteco São Bento, que custa R$ 155 por pessoa, para grupos a partir de dez. Bolinho de bobó de camarão e outros petiscos também vêm à mesa. R. Mourato Coelho, 1.060, V. Madalena, 3074-4389. 15h/últ. cliente (6ª a dom., 12h/últ. cliente).

+ Um pacote com feijoada, caipirinha e outros mimos – para, no mínimo, dez clientes – está entre as opções do Bar Brahma. O preço é R$ 185, por pessoa. Fora isso, a casa também conta com opção de comanda individual. Av. São João, 677, República, 2039-1250. 11h/1h (6ª e sáb., até 2h; dom., 11h/0h).

+ O ‘Camarão Paulistinha’ (foto) é servido ao lado do bolinho de arroz e de outros quitutes do Lambe-Lambe. O valor do pacote, para o mínimo de dez pessoas, é R$ 45 (cada). O chope é cobrado à parte (R$ 8, 300 ml). R. Aracaju, 239, Higienópolis, 3473-9782. 12h/23h (dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ No Empório da Cerva, há pacote para 15 pessoas por R$ 93, cada. No cardápio, estão porções de coxinha e de filé aperitivo, batatas fritas, refrigerantes e também 75 unidades de chope artesanal Pilsen. R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. 12h/23h30 (2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.).

+ Dadinho de tapioca (foto), pastéis de queijo e carne, refrigerante e chope fazem parte do pacote do Pasquim Bar e Prosa, servido de 3ª a 6ª para, no mínimo, cinco pessoas (R$ 155, cada). R. Aspicuelta, 524, V. Madalena, 2337-9487. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/últ. cliente, fecha 2ª).

+ Dois pacotes, com valores entre R$ 140 e R$ 180 (por pessoa), estão disponíveis no Pátio SP. O de maior valor inclui mojito, chope, hamburguinho, pastéis, bolinho de bacalhau e coxinha. R. Mourato Coelho, 1.272, V. Madalena, 2386-0908. 17h/1h (6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/23h).

+ O bar Riviera (foto) tem combos para, no mínimo, 20 pessoas. Um deles, a R$ 103 por cliente, traz petiscos como bruschettas e minissanduíches. As bebidas serão cobradas à parte. Av. Paulista, 2.584, metrô Paulista, 3258-1268. 12h/ 15h e 18h/0h (5ª, até 1h; 6ª, até 3h; sáb., 18h/3h; fecha dom.).