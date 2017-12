Drinques autorais, menu especial de almoço e outras novidades em bares

SELEÇÃO DA TARDE

Foto: Matheus Ferreira/divulgação

+ O gastropub Cão Véio agora serve almoço executivo, de 2ª a 6ª, com oito opções a partir de R$ 32. Uma delas é o ‘Lobo do Mar’ (R$ 36; foto), salmão com crosta de gergelim, legumes, purê de batata e molho teriyaki. Por mais R$ 7, o cliente tem direito a entrada e sobremesa. R. João Moura, 871, Pinheiros, 4371-7433. 12h/0h30 (5ª a sáb., até 1h; fecha dom.).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TEMPERO BRASILEIRO

Foto: divulgação

+ Ingredientes brasileiros, como cumaru e mel de uruçu, estão na composição dos novos drinques criados pelo bartender Rafael Pizanti para o Barê. O ‘Zica’ (R$ 31; foto), à base de gim Tanqueray com infusão de amburana, Campari, Carpano Clássico e laranja, está entre as novidades. Al. Lorena, 1.892, Jd. Paulista, 3564-2015. 19h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h; fecha dom. e 2ª).

DRINQUE AUTORAL

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ O mixologista Marcelo Serrano vai dividir o balcão da Brasserie des Arts com Alex Mesquita, na próxima 3ª (4). A dupla vai agitar a coqueteleira com criações próprias, como o ‘Jonhs Touch’ (R$ 31; foto), que mistura vodca, Angostura, xarope, limão e especiarias. R. Pe. João Manuel, 1.231, Jd. Paulista, 3061-3326. 19h/0h (4ª, até 0h30; 5ª, até 1h; 6ª, até 1h30; sáb., 13h/2h; dom., 13h/ 23h30).

Confira outras dicas de bares e baladas:

Altas horas

Barão da Itararé

As mesas se distribuem pela calçada e pelo salão abaixo do nível da rua. O bar serve caipirinha de carambola com manjericão (R$ 21, de vodca ou saquê). O petisco mais famoso da casa é o bolinho de abóbora com carne-seca e queijo cremoso (R$ 27, 10 unid.). Aos domingos, uma banda de jazz se apresenta ao vivo. R. Peixoto Gomide, 155, Jd. Paulista, 3237-2047. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., 17h/últ. cliente). Couv. art.: R$ 10/R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz. As batidas de vinho com morango (R$ 8) e de amendoim com licor de cacau (R$ 8) são algumas das opções de drinque. Todos os petiscos, entre eles o brasileirinho, com carne defumada e couve manteiga (R$ 5, unid.) são preparados pela mulher do proprietário, a dona Idalina. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. E já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 11,80). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’, de carne-seca com creme de gorgonzola (R$ 34,50, 8 unid.), ou de carne, queijo e alho-poró (R$ 32,50, 8 unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, até 23h; ). Cc.: todos. Cd.: todos.

Elídio Bar

Seu Elídio Raimondi era fanático por futebol. Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes. Você pode montar um prato com queijos, patês e azeitonas (R$ 9,50 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’, é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado de batata frita (R$ 22). O chope Brahma (R$ 7,90, claro e R$ 8,10, black) ainda vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28). R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 16h/0h (sáb., 11h30/18h; dom. e fer., 10h30/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pé pra Fora

A maioria das mesas fica na calçada – e este é o charme do lugar. Despojado, prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho e cebola (R$ 66,50) ou Catupiry (R$ 75,70). Elas chegam à mesa em uma chapa de ferro bem quente. Para beber, há cerveja Heineken, Original e Bohemia (R$ 12); Brahma e Skol (R$ 10,50). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb., dom. e fer., até 19h). Couv.: R$ 7,70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’, com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 41,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,90, claro). De 4ª a sábado, há música ao vivo.

R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 11h30/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,70, black). Para petiscar, prove os croquetes de costela (R$ 32, 6 unid.). Neste sábado (1º), realiza o projeto ‘Pirajá, Esquina com o Samba’, a partir das 13h. Comandado por Moacyr Luz, vai reunir o cantor e compositor Zé Renato e o intérprete Tantinho da Mangueira para a animar a roda de samba. Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 19h). Couv. art.: R$ 7. Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Braugarten

Os barris de produção de chope, que dão o tom à decoração, denunciam o forte da casa, que funciona dentro do Shopping Higienópolis: as canecas de chope claro (R$ 13,50) e escuro (R$ 13,50) são de longe as mais pedidas. Os quitutes da culinária alemã fazem o par ideal. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 105, para dois), vem com eisbein (joelho de porco), costelinhas suínas, salsichas, vitela, batatas cozidas, chucrute e purê de maçã. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 12. www.brau.com.br

Happy hour

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 45,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que derretem na boca (R$ 28,90; 8 unid.). O chope Brahma custa R$ 7,90 (claro) e R$ 8,90 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (6ª, 16h30/0h30; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hotel

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, tem elegantes poltronas de couro. Para beber, prove os drinques montados com perfeição e servidos por garçons vestidos de smoking, como ‘Dry Martini’ (R$ 54) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 40). Apresentações de banda com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 71). R. Vitório Fasano, 88, Cerq. César, 3896-4160. 19h/1h40 (6ª, 19h30/3h; sáb. e fer., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 50 (a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 35.

Jogos

Pompeia Snooker Bar

A sinuca é a principal atração do bar que tem 15 mesas do jogo, das quais cinco são profissionais (maiores). Uma hora custa R$ 24,90. A cerveja Brahma sai por R$ 7,20 (250 ml). Para acompanhar, peça as iscas de frango à milanesa com molho rosé (R$ 43,90) ou a porção de pasteizinhos (25,90, 9 unid.). Av. Pompeia, 553, Pompeia, 3803-9072. 17h/1h; fecha dom. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música ao vivo

Manifesto

Children of the Beast (cover do Iron Maiden) e The Best Guns N’Roses (cover do Guns N’Roses), entre outras bandas, revezam-se no palco do bar todos os dias. Os fãs do rock ainda podem conferir guitarras e pratos de bateria autografados por integrantes do Motorhead, Scorpions e Europe. Para beber, peça uma cerveja Budweiser (R$ 11,90). R. Iguatemi, 36, Itaim Bibi, 3168-9595. 11h30/15h (5ª, 11h30/15h e 20h/1h; 6ª, 11h30/15h e 22h/5h; sáb., 22h/5h; dom., 18h/1h). Entrada: R$ 25/R$ 28 (até 23h, mulher vip). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ton Ton

Paredes de madeira, pouca luz e um longo balcão criam a atmosfera do lugar. Entre os drinques, prove o ‘Pandora’ (R$ 28), à base de vodca Citron, licor de canela, soda e groselha. Para petiscar, vá de filé aos quatro queijos (R$ 48), enquanto escuta bandas de jazz, soul, pop rock e disco. Al. dos Pamaris, 55, Moema, 5044-7239. 19h30/últ. cliente (fecha 2ª). Couvert. art.: R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Para comer

Armazém Veloso

O cardápio tem as famosas coxinhas (R$ 30, 6 unid.), a porção de bolinho de carne (R$ 30; 8 unid.) e as caipirinhas do Souza, entre as melhores da cidade (a partir de R$ 19, com cachaça). O chope Brahma sai por R$ 7,80, o claro e R$ 9, o black. R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 10.

Dona Felicidade

As bandeiras dos times do Porto e de Braga não são os únicos indícios das raízes portuguesas do bar. Os objetos vieram da Europa com Felicidade Bastos, que dá nome à casa. No prato ‘Seu Mané’, o bacalhau é feito ao forno com rodelas de batata, tomate, pimentões, cebola, ovos cozidos e azeite português (R$ 194, para quatro). R. Tito, 21, V. Romana, 3864-3866. 11h30/

0h (sáb., dom. e fer., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10/R$ 15.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas. O prato de ‘Batata Portuguesa’, em rodelas e fritas com a casca (R$ 28), é exemplo de bom petisco, assim como as sardinhas assadas (R$ 59, 6 unid.). Outros destaques são os bolinhos de bacalhau (R$ 49, 12 unid.) e o ‘Bacalhau do Chef’, posta com batatas ao murro, cebola assada e ovo cozido (R$ 98). Serve chope Brahma (R$ 8,40, o claro; R$ 9,90, o black) e 180 rótulos de vinho. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 22/R$ 25.

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 11,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada coberta por queijo brie gratinado (R$ 48,90, 6 unid.). Como refeição, aposte no bacalhau com crisp de alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 65,90).

Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h, 2ª, 12h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Pub

Rhino Pub

Apresentações de bandas de pop e rock e TVs sintonizadas em jogos de rúgbi entretêm o público, na faixa dos 30 anos. As chopeiras reúnem cinco marcas, entre elas o vermelho Old Speckled Hen (R$ 29, 500 ml). Para comer, peça o petisco ‘Rock’n Roll Jack Mignon’, que são tiras aceboladas de filé mignon no uísque (R$ 35, peq.). Já a porção ‘Super Rhino Lins’, asinhas e coxinhas de frango grelhados com molho de pimenta, custa R$ 42, a grande. Av. Cotovia, 99, Moema, 2729-1029. 18h/1h (5ª, até 2h; 6ª, até 3h; sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Variados

Camará

O bar é animado por shows ao vivo de MPB, samba e pop rock. Entre os drinques, há o ‘Beijo na Boca’ (R$ 23,90), com suco de abacaxi, morango, leite condensado e vinho tinto. Para comer, aproveite as iscas de peixe (R$ 39,90). R. Luís Murat, 308, V. Madalena, 2501-1796. 21h/4h (sáb., 13h/4h; fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 15 (mulher; vip até 0h)/R$ 20 (homem). Cc. e Cd.: M e V. Manobr.: R$ 25.

Enoteca Decanter

O conceito de loja de vinho com espaço para degustação de porções enogastronômicas atrai um público refinado. Ao redor de uma mesa de madeira, os clientes podem provar alguns dos 50 rótulos selecionados. Para comer, há rosbife caseiro com toque de azeite trufado (R$ 39) e o ‘Dueto’ (R$ 59), com presunto parma e queijo burrata, tomate cereja e manjericão (R$ 59). R. Joaquim Floriano, 838, Itaim Bibi, 3073-0500. 12h/22h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ibotirama

A happy hour é animada por mais 80 rótulos de cerveja importada de países como Argentina e Holanda. Para quem não quiser enfrentar o desafio, há copos de chope mais comportados (R$ 14,90, 300 ml; R$ 19,90, 500 ml). Prove as iscas de merluza empanadas (R$ 42,90) ou a carne-seca com mandioca (R$ 65). R. Augusta, 1.236, Consolação, 3285-2247. 6h/0h30 (6ª, até 2h30; dom., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sr. Mostarda

As paredes do bar são decoradas com símbolos de times de futebol e rúgbi, além de latas de cerveja do mundo inteiro. Do cardápio, a porção de linguiça calabresa de metro com queijo coalho (R$ 46,80) faz uma boa parceria com a cerveja Original (R$ 12,90). Tem também o filé mignon ao molho, com quatro opções, como o de mostarda (R$ 87,20, para dois). Uma banda toca pop rock, de 6ª e sábado. R. João de Sousa Dias, 244, Campo Belo, 5041-0312. 17h/1h (5ª e 6ª, até 3h; sáb., 12h/3h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Balada

Boogie

A casa, que ficou famosa por animar a pista com hits dos anos 1970 a 1990, reabre depois de quatro anos, com a mesma playlist. No comando da cabine se revezam quatro DJs residentes, entre eles, o sócio-fundador Fernando Younis. Para repor a energia, o cardápio traz petiscos e drinques clássicos. R. Alvorada, 515, V. Olímpia, 3044-2377. 6ª e sáb., 22h/últ. cliente. R$ 50/R$ 130.

Groove it.

A festa no Espaço it. faz homenagem à cultura do vinil com discotecagem de Rodrigo Saldanha e da DJ Chris Prado, que assumirá a picape com bossa lounge, indie rock, soul e electro swing. R. Conselheiro Carrão, 640, Bela Vista, 99753-4288. Sáb. (1º), 20h. Consumação: R$ 50 (mulher, vip).