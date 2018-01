Local secreto abriga 1ª edição do Drinks no Centro

Foto: Keiny Andrade

Um local secreto na região central da cidade abrigará a 1ª edição do Drinks no Centro. Coquetéis preparados pelo mixologista Rafael Mariachi, como o ‘Emmanuelle’ (foto) – feito com gim, tangerina, destilado de pera e camomila -, serão harmonizados com petiscos vietnamitas. Sáb. (17), 14h30 e 16h30. R$ 110. Vendas pelo site: www.foodpass.com.br

Confira algumas dicas de bares

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bar do Ton

O cardápio exibe petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 21) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 9, cada). O chope Heineken custa R$ 8,60, e o Guinness, R$ 25 (o pint). R. Dr. Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 12h/0h (dom. e fer., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas típicas de navio, paredes adornadas com mapas de navegação e boias salva-vidas. Prove a porção de bolinho de bacalhau (R$ 37, 12 unid.). A carta especial de cervejas apresenta 120 rótulos, como a checa 1795 (R$ 31) e a australiana Coopers Vintage (R$ 44). R. Joaquim Távora, 1327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h ).

Cc.: todos. Cd:. todos.

Providência

O lugar é bastante arejado e faz o estilo boteco chique. Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 29,90). A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 25,90, 8 unid.) é uma boa opção. R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h/1h. Couv. art.:

R$ 9. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sul Bar

A proposta aqui é mesclar a cozinha brasileira de raiz e influências latino-americanas. De Porto Rico, vem o ‘Mofongo’ (R$ 26), uma espécie de lasanha de banana-da-terra. Para acompanhar, o bar serve drinques e caipirinhas da casa, como a ‘Moça’ (R$ 26), que leva cachaça mineira, purê de banana, limão e pimenta dedo-de-moça. R. Mourato Coelho, 861, V. Madalena, 3031-8272. 17h/1h (sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos..

The View

Instalado no 30º andar do International Plaza Flat, a um quarteirão da Avenida Paulista, o bar propicia uma bela vista dos Jardins e do Ibirapuera. Um petisco da casa é o ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 46, 12 unid.). As caipirinhas têm preços a partir de R$ 22. Al. Santos, 981, Cerqueira César, 3266-3692. 18h/2h (2ª, até 0h; sáb., 19h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 22 (após as 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 18 (3h) .