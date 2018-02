Jorge Drexler é destaque da programação de shows da semana

LEIA MAIS | Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá celebram primeiro álbum da Legião Urbana

Sexta (6)

Casuarina

O grupo faz show especial para celebrar os dez anos de seu trabalho de estreia, homônimo.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (6), 22h30 (abertura, 22h). R$ 50/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Creedence Clearwater Revisited

Com dois dos integrantes originais, Stu Cook (baixo) e Doug Clifford (bateria), o grupo relembra os hits da formação original. As bandas Sociedade Boemia e Republica fazem a abertura.

Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (6), 22h. R$ 200/

R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elza Soares

‘A Mulher do Fim do Mundo’ é seu primeiro álbum de inéditas. A cantora mostra seu repertório, que tem ‘Firmeza’ e ‘Maria da Vila Matilde’ entre os destaques.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sexta (6), 21h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Fafá de Belém

Na primeira apresentação de música popular do recém-inaugurado Teatro Paulo Eiró, a cantora faz show especial para celebrar seus 40 anos de carreira, iniciada com a gravação de ‘Filho da Bahia’.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sexta (6), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Frevotron

O projeto montado por Spok, DJ Dolores e Yuri Queiroga traz o frevo em nova roupagem, incorporando diversos elementos

musicais, entre eles beats eletrônicos e guitarra.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (6), e sáb. (7), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lira

‘O Labirinto e o Desmantelo’ é o segundo disco solo do artista. Com produção de Pupillo, baterista da Nação Zumbi, o álbum aproxima eletrônica e psicodelia em faixas como ‘Desamar’ e ‘O Mergulho’.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sexta (6), 20h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Myllena

O álbum ‘Liberdade de Ser’, lançado este ano, é o mote da apresentação da cantora. Mas há espaço para releituras como a de ‘Cérebro Eletrônico’ (Gilberto Gil).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (6) e sáb. (7), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pennywise

A banda de punk rock americana chega ao Brasil para mostrar músicas de seus 11 álbuns. ‘Yesterdays’, o mais recente deles, foi lançado no ano passado. A banda Face to Face abre a noite.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (6), 19h (abertura). R$ 200/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Rappa

O Rappa

Liderada pelo vocalista Falcão, a banda apresenta a turnê ‘Nunca Tem Fim…’. A banda Monreal abre a noite.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (6), 21h (abertura do local); 23h30 (show principal). R$ 160 (4º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

‘Flores em Vida’ é o nome da nova turnê da dupla, que deu origem a seu mais recente DVD.

Citibank Hall . Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (6) e sáb. (7), 22h30; dom. (8), 19h (Obs. hoje e sáb., 3.820 lug.; dom.,5.712 lug.). R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (7)

Angra

‘Secret Garden’ (2014), primeiro álbum da banda com o vocalista Fabio Lione, é a base da apresentação do grupo de metal melódico. As bandas Republica e Soulspell abrem a noite.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 100/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

Em show de voz e violão, o artista destaca músicas do álbum ‘Estado de Poesia’, além de canções marcantes de sua trajetória.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Sáb. (7), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Eduardo Dussek

Humor, histórias e música se misturam no show do cantor e ator, que traz composições próprias e marchinhas carnavalescas.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (7), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Fafá de Belém

A cantora faz show especial para celebrar seus 40 anos de carreira, iniciada com a gravação de ‘Filho da Bahia’.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (7), 21h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Frevotron

Leia mais acima

Lucas Santtana

Acompanhado apenas por seu violão, o cantor e compositor apresenta músicas que marcaram sua carreira, além de inéditas.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (7), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

Formado por Teago Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Damati (voz e baixo) e Felipe Dieder (bateria e percussão), o grupo de rock apresenta as músicas do terceiro álbum da carreira, ‘III’. ‘O Sol Chegou’ e ‘Se Você Fosse Minha’ são algumas das músicas que eles apresentam.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcello Mouriá

O cantor faz show dedicado à obra de Roberto e Erasmo Carlos, relembrando músicas como ‘Café da Manhã’ e ‘As Curvas da Estrada de Santos’.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Dom. (8), 19h. Grátis. (retirar ingresso às 14h).

Myllena

Leia mais acima

Titane

Ao lado de Rogério Delayon (violão, guitarra e cavaquinho), a cantora faz show para marcar o encerramento da Ocupação João das Neves, dedicada a seu marido.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (7), 17h. Grátis.

Yamandu Costa e Ricardo Herz

Em apresentação que integra o projeto Encontros Instrumentais, os dois músicos interpretam composições próprias e de nomes como Dominguinhos e Almir Sater.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h; dom.(8), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, Me V. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

Leia mais acima

Dom. (8)

Bárbara Eugênia

A carioca de alma paulista apresenta canções de seu terceiro álbum, ‘Frou Frou’, produzido por ela com o baterista Clayton Martin. ‘Besta’ é o single do CD.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Dussek

Humor, histórias e música se misturam no show do cantor e ator, ques traz composições próprias e marchinhas carnavalescas.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Glaucia Nasser

Em seu novo CD, ‘Em Casa’, a cantora mineira interpreta músicas de conterrâneos. Ela relê composições de Ataulfo Alves, Milton Nascimento, João Bosco, entre outros.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Dom. (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanguart

‘Muito Mais que o Amor’ (2013) é o terceiro e mais ensolarado álbum da banda que tem Hélio Flanders à frente – e o foco do repertório do show, que tem músicas como ‘Meu Sol’, ‘Demorou Pra Ser’ e ‘Eu Sei Onde Você Está’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Ricardo Herz

Leia mais acima

Zeca Baleiro

Canções autorais e de nomes que influenciaram o artista são a base dessa apresentação, em formato acústico.

Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, 5686-8440. Dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Zezé Di Camargo & Luciano

Leia mais acima

3ª (10)

Guilherme Arantes

Acompanhado apenas por seu piano, o cantor e compositor celebra 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’, ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ – seu primeiro sucesso, incluído na trilha da novela ‘Anjo Mau’ – são alguns dos clássicos que ele relembra.

Theatro Net (799 lug.).Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (10), 21h. R$ 130/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Drexler

Jorge Drexler

‘Perfume’, sua nova turnê, chega à cidade em única apresentação. O show conta com a participação do músico francês Luciano Supervielle, ex-integrante do grupo Bajofondo que produziu o CD ‘Frontera’ (1999).

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (10), 21h. R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Empire of The Sun

Na ativa desde 2007, o duo australiano de música eletrônica formado por Luke Steele e Nick Littlemore interpreta músicas de seus dois álbuns, ‘Walking on a Dream’ (2008) e ‘Ice On The Dune’ (2013).

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (10), 22h (abertura, 20h). R$ 200/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (11)

Céu

A cantora faz show baseado em seu primeiro DVD, ‘Céu ao Vivo’. Gravado no ano passado, o repertório traça um panorama de seus dez anos de carreira. Há releitura de ‘Mil e Uma Noites de Amor’, de Pepeu Gomes.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (11), 21h. R$ 130/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milionário & Marciano

Projeto que reúne os respectivos companheiros de José Rico e João Mineiro, ‘Lendas’ é composto por modas de viola e causos. O show será registrado em DVD.

Citibank Hall (2.217 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (11), 22h. R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

O artista apresenta espetáculo em que comemora 50 anos de carreira. ‘Pecado Capital’ e ‘Sei Lá, Mangueira’ estão no repertório.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (11), 21h. R$ 240/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (12)

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com a sonoridade ousada criada por sua banda.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (12), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Black Alien

Onze anos separam ‘O Ano do Macaco’, estreia solo do rapper, de seu recém-lançado sucessor, ‘No Princípio Era o Verbo’. Ao lado dos DJs Dubstrong e Castro, ele destaca as músicas de seu novo álbum, além de clássicos do rap e do reggae.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (12), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Blubell

Ao lado de um quarteto, a cantora faz show dedicado ao repertório de Madonna.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (12), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

Sucessor de ‘Avante’ (2012), o álbum ‘De Baile Solto’ é seu trabalho mais recente, com músicas que equilibram discurso político e crítica social.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 5ª (12), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Especial

100 anos de Koellreutter

Os músicos Toninho Carrasqueira, Sérgio Villafranca e Wilton Azevedo homenageiam o maestro e professor Hans-Joachim Koellreutter, interpretando composições que remetem ao seu estilo inovador.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dias Nórdicos

O festival chega à sua segunda edição na cidade. A dinamarquesa Lydmor (foto acima), o finlandês Hisser, o norueguês Moddi e o encontro da sueca Alice Boman com os compatriotas do Hey Elbow são as atrações do evento.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (12), 20h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Phuture Festival

O festival destaca a nova geração de jazz eletrônico. Os grupos Lavoura, Mental Abstrato – com participação de Tássia Reis – , Marcelo Monteiro Sexteto se apresentam, além de DJs e VJs.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (7), 17h (abertura). R$ 15/R$ 25 (grátis até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Preciosidades Vivara

O evento tem como atração principal o grupo de jazz fusion americano Snarky Puppy. O Bixiga 70 também sobe ao palco.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 4ª (12), 21h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Santa Farra

Ludmilla e Buchecha se apresentam na festa, que também conta com cinco DJs.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (7), 18h (abertura). R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ray-Ban #Campaign4change

Com influências da psicodelia, a banda Inky se apresenta no evento às 18h. Há discotecagem de Irina Neblina e Bezzi.

Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/n, atrás do MASP. Sáb. (7), 15h/21h. Grátis.

Música Clássica

Homenagem a Sígrido Levental

Três orquestras – Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, Orquestra Sinfônica Infantojuvenil e Orquestra de Sopros – prestam homenagem ao educador musical.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (8), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe como convidados os pianistas Eudóxia de Barros, Gilberto Tinetti, Lilian Barretto e Paulo Gori. No programa, obras de Bach, Mozart e Radamés Gnattali.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. Dom. (8), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Com regência de John Neschling, a orquestra executa a ‘Missa de Requiém’, de Giuseppe Verdi.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (6), 20h. R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Ryan Wigglesworth e Bevan

Com o maestro Ryan Wigglesworth à frente, a orquestra recebe a soprano Sophie Bevan. No programa, as ‘Quatro Últimas Canções’, de Richard Strauss, e ‘Sinfonia nº 1 em Lá Bemol Maior’, de Edward Elgar.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. 5ª (12), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (12), 10h. R$ 10.

Osesp: Thomson e Gavrylyuk

Neil Thomson rege a orquestra, em concerto que tem o pianista Alexander Gavrylyuk como solista. No programa, obras de Rachmaninov, Scriabin e Tchaikovski.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. Hoje (6), 21h; sáb. (7), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Canções

André Rabello (barítono), Meghan Dawson (mezzo-soprano) e Gustavo Müller (baixo) interpretam obras de Johannes Brahms e Hugo Wolf nesta edição da série. André dos Santos acompanha ao piano.

Teatro São Pedro. Sala Dinorá de Carvalho (50 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (8), 18h. Grátis.

The Gurdjieff Ensemble

Fundado pelo pianista Levon Eskenian, o grupo – pela primeira vez na América do Sul – ressalta as tradições do folclore armênio. No concerto de sábado (7), há obras de Georges I. Gurdjieff e Thomas de Hartmann. Já o programa da apresentação de domingo (8) tem apenas composições de Komitas Vardapet.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. Sáb. (7) e dom. (8), 21h. R$ 40/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.