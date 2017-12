Drama histórico ‘Brooklin’ fala sobre imigração europeia nos EUA

Foto: divulgação

Baseado no livro homônimo do escritor irlandês Colm Tóibín, o drama histórico Brooklin se volta para a imigração europeia nos Estados Unidos. Indicado ao Oscar de melhor filme, trata-se de um drama de narrativa convencional.

A adaptação do escritor britânico Nick Hornby, indicado ao Oscar de roteiro adaptado, acompanha a vida de Eilis (Saoirse Ronan), uma irlandesa que se muda para Nova York no início da década de 1950. Ronan é dona da terceira indicação do longa ao Oscar.

Após ter deixado a mãe (Jane Brennan) e a irmã Rose (Fiona Glascott), Eilis sofre com a nova rotina norte-americana, mas, aos trancos e barrancos, se afeiçoa ao país.

Só que, no momento em que começa a se adaptar à vida na casa de pensão onde vive no Brooklin, surge uma notícia que a faz titubear entre os EUA e a Irlanda, dilema central do longa.