Drama estrelado por Isabelle Huppert está entre estreias de cinema da semana

O nome do novo longa do norueguês Joachim Trier, Mais Forte que Bombas, parece se referir às emoções e aos traumas de seus protagonistas. Indicado à Palma de Ouro, o drama é atravessado pela melancolia.

A morte de Isabelle (Isabelle Hupert), fotógrafa de guerra, abala seu marido, Gene (Gabriel Byrne), e seus filhos, Jonah (Jesse Eisenberg) e Conrad (Devin Druid). Anos depois, com a inauguração de uma exposição sobre seu trabalho, antigas feridas vêm à tona.

Jonah, já casado, visita a casa do pai para reorganizar o trabalho de sua mãe. Lá, o encontra ainda saudoso. Conrad, por sua vez, se tornou um adolescente introspectivo, sem amigos na escola onde estuda. O rapaz ainda não sabe de um detalhe importante sobre a morte de sua mãe, e um segredo, revelado pelas fotos de sua última viagem, conturba ainda mais a família.

De Onde Eu Te Vejo é uma comédia romântica de Luiz Villaça. No longa, Denise Fraga e Domingos Montagner são Ana Lúcia e Fábio, que, casados há 20 anos, decidem se separar. O processo tem um detalhe inusitado: ao se mudar da casa que antes dividiam, Fábio passa a morar num apartamento do outro lado da rua.

Decisão de Risco traz Helen Mirren como Katherine. Coronel, ela coordena uma missão de caça a terroristas em Nairóbi, prestes a realizar ataques suicidas, monitorando-os com a ajuda de um drone do exército americano. Mas, quando o veículo está prestes a matá-los, uma criança aparece na zona de explosão, criando um dilema ético.

A Bruta Flor do Querer, de Andradina Azevedo e Dida Andrade, explora as frustrações de Diego (Andrade), jovem recém-formado em cinema. Apesar de ter produzido curtas bem-sucedidos na faculdade, ganha dinheiro filmando casamentos e com pequenos bicos. Enquanto sonha em realizar um longa, lida com uma vida afetiva complicada.

OUTRAS ESTREIAS

Asterix e O Domínio dos Deuses

(Astérix – Le Domaine des Dieux, França-Bélgica/2014, 85 min.) – Animação. Dir. Louis Clichy. O imperador romano Júlio César falha em conquistar os gauleses. Em vez de combatê-los, no entanto, ele passa a usar uma estratégia diferente: atraí-los com os ‘prazeres da civilização’. Para isso, constrói a ‘Terra dos Deuses’ em volta da vila gaulesa, mas seus inimigos, Asterix e Obelix, se recusam a engolir o plano.

Barbie e as Agentes Secretas

(Barbie: Spy Squad, EUA-Canadá/2016, 75 min.) – Animação. Dir. Conrad Helten. Apesar de serem ginastas, Barbie e suas amigas, Teresa e Reese, são notadas por uma agência de serviço secreto. Recrutadas como espiãs por conta de suas habilidades ginásticas, elas investigam um misterioso roubo de pedras preciosas.

Deus Não Está Morto 2

(God’s Not Dead, EUA/2016, 121 min.) – Drama. Dir. Harold Cronk. Com Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ray Wise. Uma professora cristã em uma escola americana cita a Bíblia em suas aulas. O comportamento inspira o processo de um dos alunos, que acredita na separação entre Estado e Igreja.

Invasão a Londres

(London Has Fallen, EUA-Reino Unido-Bulgária/2016, 98 min.) – Ação. Dir. Babak Najafi. Com Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Sequência de ‘Invasão à Casa Branca’. Após a morte misteriosa do primeiro-ministro britânico, um atentado é realizado durante seu funeral, cheio de líderes mundiais. O presidente dos EUA, Benjamin Asher, escapa. Mas continua a ser perseguido pelo terrorista e recebe a ajuda de seu vice para detê-lo.

Rua Cloverfield, 10 (leia resenha aqui)

(10 Cloverfield Lane, EUA/2016, 103 min.) – Ficção científica. Dir. Dan Trachtenberg. Com John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. Após uma briga com o namorado, Michelle sofre um acidente de carro. Ao voltar a si, descobre que está presa numa cela por Howard, homem que alega que um ataque nuclear ou químico tornou o ar da Terra letal.

A Senhora da Van

(The Lady in the Van, Reino Unido/2015, 104 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Hytner. Com Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. O longa, baseado numa história real, apresenta uma senhora que, ao estacionar em frente à garagem de uma casa, decide passar 15 anos vivendo dentro de sua van quebrada.

Yorimatã

(Brasil/2014, 117 min.) – Documentário. Dir. Rafael Saar. Luhli e Lucina são duas artistas que representavam o movimento hippie no Brasil dos anos 1970. Além da música, conquistaram notoriedade por manter um relacionamento a três com o fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca.