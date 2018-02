Drama de Ken Loach é destaque da semana; confira outros filmes em estreia

Um dos concorrentes à Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2014, Jimmy’s Hall documenta a posição política de seu diretor por meio de uma história verídica. O drama de época é do inglês Ken Loach, que, militante de esquerda, baseou sua carreira no realismo de cunho social.

O longa foca a Irlanda do início do século 20, quando o líder comunista Jimmy Gralton (Barry Ward) volta de um exílio de dez anos em Nova York. Partira de seu país por se opor à Igreja Católica e aos proprietários das terras onde matinha seu ‘salão’, um centro comunitário em que a população aprendia sobre dança, desenho, boxe – e luta política também.

Ao reabri-lo, Jimmy entra novamente em conflito com a Igreja e o Estado, pelas ideias republicanas e até por tocar jazz, música profana para os religiosos.

Outros destaques da semana:

Ganhador da Câmera de Ouro, prêmio do Festival de Cannes 2014, Party Girl se inspira na história de Angélique Litzenburger, a mãe de um dos diretores do drama, Samuel Theis. No longa, codirigido por Marie Amachoukeli e Claire Burger, ela interpreta a si mesma, uma hostess que trabalha num cabaré em decadência.

Quarteto Fantástico reinventa a franquia baseada nos quadrinhos da Marvel. Na nova versão, um experimento teletransporta quatro jovens para um universo paralelo, dando-lhes poderes especiais. Com as habilidades extraordinárias, que vão da invisibilidade à força extrema, devem impedir o Dr. Destino (Toby Kebbell) de destruir o mundo.

Após abordar o jornalismo em ‘O Mercado de Notícias’ (2014), Jorge Furtado estreia uma ficção em que o mundo da moda é o pano de fundo. Em Real Beleza, Vladimir Brichta é João, um fotógrafo decadente à procura de modelos no interior gaúcho. Durante a busca, ele se envolve com a mãe de uma das garotas, Anita (Adriana Esteves). Pág. 32