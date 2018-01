Doze novas casas vegetarianas – entre hamburguerias, docerias e até açougues

As opções vegetarianas estão cada vez mais variadas (e saborosas). Por isso, testamos 12 novas casas

Foi-se o tempo em que quem procurava casas vegetarianas em São Paulo tinha de se contentar com bufês por quilo e apenas um ou outro restaurante funcionando no período da noite. Nos últimos anos, a cidade viu seu roteiro gastronômico incorporar estabelecimentos de perfis bem variados – e com receitas que podem agradar até aos mais apaixonados por carne.

Pensando nisso, o Divirta-se visitou 12 casas paulistanas inauguradas recentemente. Entre elas, tem hamburgueria, bistrô, sorveteria, food truck, confeitaria, café, padaria e até açougue – muitas delas, com opções veganas.

A seguir, você confere detalhes de cada uma dessas casas, além de curiosidades atuais ligadas ao vegetarianismo. Por fim, relembramos três restaurantes tradicionais do tipo – que se consolidaram na cidade desde os anos 1970. Júlia Corrêa e Marina Vaz

É BOM LEMBRAR

Vegetarianos: são pratos que não levam nenhum tipo de carne – nem vermelha, nem branca. Mas podem conter ovos e leite.

Veganos: são os que dispensam qualquer ingrediente de origem animal na receita – incluindo produtos como o mel.

ALGUNS NÚMEROS

8% da população das principais regiões metropolitanas e capitais brasileiras se declara vegetariana, segundo dados do Ibope de 2012. Na capital paulista, o número é 7%.

96 é o número de estabelecimentos vegetarianos cadastrados na capital, segundo a Revista dos Vegetarianos.

63% da população do Brasil revela ter vontade de reduzir o consumo de carne, segundo pesquisa de 2017 do Datafolha.

CONHEÇA AS NOVAS CASAS

+ Pão de batata-doce; patê de beterraba defumada; polenta com queijo da Serra da Canastra. Essas são algumas opções do ótimo brunch do Quitandoca(foto abaixo), que ainda inclui frutas, bolos e sucos à vontade (R$ 40). Tudo em mesas ao ar livre, com cadeiras de praia. R. Guaicuí, 53, Pinheiros, 3582-7367. Dom., 9h/13h.

+ Açougue vegano significa produtos com soja, certo? Errado. O No Bones faz versões criativas para levar – como hambúrguer de grão-de-bico (R$ 9,90, 140g) e salsichas de tomate seco (R$ 18,90, 290g). Na loja, prove a coxinha de jaca (R$ 6,90). R. Caraíbas, 1.243, Perdizes, 3862-9576. 11h/20h (sáb., 10h/18h; fecha dom.).

+ A hamburgueria Salad Days foi aberta, no ano passado, por dois amigos que faziam comida vegana por encomenda. Com cardápio na mesma linha, vale provar o burguer de tofu, brócolis e alho poró com onion rings (R$ 18,50; foto abaixo). Para beber, tem milk-shake de brigadeiro (R$ 13), feito com leite de aveia. R. Machado de Assis, 284, V. Mariana, 2533-7806. 5ª, 6ª e sáb., 17h/22h.

+ Especializada em bolos, docinhos e tortas, a confeitaria Vovó Vegana trabalha apenas com encomendas, feitas um dia antes. Destaque para o bolo de brigadeiro com morango (R$ 85, o quilo). R. Dr. Sodré, 169, V. Nova Conceição, 3044-0614. 8h/18h (sáb., 8h/14h; fecha dom.).

+ No fim de 2016, a sorveteria Stuzzi abriu a filial Veganeria (foto abaixo). Ali, os produtos que levariam leite são feitos com a versão à base de amêndoas. Dos gelados (R$ 10, 100g), os de doce de leite e avelã são boas pedidas. A casa serve ainda opções de tortas salgadas e bolos veganos. R. Harmonia, 506, Sumarezinho, 3816-0279. 9h/20h.

+ Em ambiente charmoso, o G. Bistrô é ótima opção para o jantar. Entre os pratos, prove o ‘Maxim’s’, versão do estrogonofe com cogumelos frescos e ricota defumada (R$ 43); e o ‘Koftas’, almôndegas de grão-de-bico com legumes grelhados (R$ 42). R. dos Pinheiros, 265, Pinheiros, 3063-0367. 5ª, 19h/23h30; 6ª e sáb., 19h/0h.

+ Vindo do Rio, o Açougue Vegano abriu, em outubro, uma unidade no espaço Vila Butantan. Lá, há itens como coxinha de espinafre (R$ 8,90) e espetinhos de soja (R$ 8,90, cada; foto abaixo). Para levar, tem ‘glutadela’, uma mortadela vegana (R$ 21,90), e tofu defumado (R$ 19,90). R. Lemos Monteiro, 206, Butantã. Inf.: bit.ly/açvg

+ O Festival da Cerveja Artesanal e Comida de Boteco Vegan é um dos eventos que ocupam o local onde está prevista a abertura de um shopping vegano. Em seus food trucks, há pão de queijo à base de tofu (R$ 5) e até feijoada (R$ 20). Av. Cons. Rodrigues Alves, 83, metrô Ana Rosa, 3451-6000. Sáb. (4), 12h/22h.

+ Aberta em abril e já com planos de expansão, a Padoca Vegan (foto abaixo) traz boas adaptações de quitutes. De salgados, há ‘pão de queijo’ de mandioca (R$ 5, 5 unid.) e pão de ‘calabresa’ vegetal (R$ 6). De doces, carolinas (R$ 7, 4 unid.) e sonhos (R$ 6, cada). R. Harmonia, 1.285, Sumarezinho, 97169-9156. Sáb. e dom, 8h/15h.

+ Num centro comercial, o Veggie Café (foto abaixo) serve sucos, lanches e salgados – como o pão de batata com tofupiry (R$ 6,90). Prove o brigadeiro com leite condensado de soja (R$ 4,90). Tem ainda empório e faz tortas e bolos veganos sob encomenda. R. Dr. Zuquim, 1.720, 3360-7188. 10h30/18h (6ª, 10h30/20h; sáb., 10h/16h; fecha dom.).

+ A hamburgueria Gran Vegano serve, somente à noite, cinco sanduíches à base de soja ou cogumelos (R$ 18/R$ 25), que ‘imitam’ calabresa, frango e até peixe. No almoço, tem bufê (R$ 45, o quilo) – sábado é dia de feijoada. R. do Oratório, 29, Mooca. 11h30/15h e 18h/22h (6ª e sáb., até 23h; fecha 2ª). Inf.: bit.ly/granveg

+ A Chocolateria Vegana Asseama vende bombons que mesclam chocolate ao leite de soja com amargo belga (R$ 14,10, 6 unid.). O local tem ainda empório e café veganos, com opções como esfiha integral de ricota de macadâmia com tomate seco (R$ 6). R. França Pinto, 78, V. Mariana, 5082-5043. 11h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom.).

ALGUNS PIONEIROS

+ Criado em 1978, o Bioalternativa ocupa seu espaço atual desde 2000. Vegetariana, a casa privilegia leite e ovos orgânicos nas receitas, servidas por quilo (R$ 69,50). Al. Santos, 2.214, Cerqueira César, 3898-2971. 12h/15h (sáb. e dom., até 16h).

+ Aberto desde 1981, o Recanto Vegetariano lembra casa de fazenda, com bufê farto (R$ 43,90/R$ 49,90, por pessoa). Alguns orgânicos vêm da fazenda do proprietário. R. Florida, 1.442, Brooklin, 5506- 8944. 11h30/15h (dom., 12h/16h; fecha sáb.). Fecha hoje (3).

+ Sob comando da chef Tatiana Cardoso, o Moinho de Pedra, de 1994, investe em receitas elaboradas e conta com empório (2ª a 6ª, 8h30/17h; sáb., 9h/17h). R. Francisco de Morais, 227, Chácara S. Antônio, 5181-0581. 12h/ 15h30 (sáb., até 16h; fecha dom.).