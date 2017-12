Doze atrações infantis para o fim de semana na cidade

+ Com a Cia. Truks, a intervenção A Loja Mágica de Sonhos apresenta uma forma diferente de contar histórias, usando a técnica do teatro de objetos. Transformados em personagens, eles integram enredos formados por pequenos contos e cenas do cotidiano. 120 min. Livre. Sesc Carmo. Hall de Entrada. R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. 3ª (12), 12h/14h. Grátis.

CIRCO

A-las-pi-Pe-Tuá

Inspirado no filme ‘A Estrada da Vida’, de Federico Fellini, o espetáculo da Cia. Seres de Luz apresenta as aventuras das palhaças Mafalda Mafalda e Jasmim, com números cômicos e musicais que exploram a visão feminina dentro do universo do circo. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (9) e dom. (10), 16h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Yo Si Tu No, um Elogio à Bobagem

Com a Cia. Oruã, o espetáculo de palhaçaria clássica apresenta Chaveco e Azevedo, que seguem a proposta da dupla ‘O Gordo e o Magro’. Juntos, eles exploram jogos e improvisações a partir do cenário e da interação com o público. 60 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Dom. (10), 15h. Grátis.

DANÇA

Varal de Nuvens

Com direção de Uxa Xavier, o Grupo Lagartixa na Janela apresenta o espetáculo de dança para crianças, explorando o movimento do vento e convidando o público a dançar com tecidos em varais e explorar a leveza do cenário. 40 min. Livre. Funarte. Sala Renée Gumiel (53 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Dom. (10), 17h. R$ 20.

MÚSICA

JazzBB

Com shows voltados para famílias com crianças, o projeto apresenta, neste sábado (9), o pequeno violonista e cantor Felipe Machado, que convida a cantora Bebé Salvego. Há um bufê de brunch durante o evento. 90 min. Livre. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (9), 12h30. R$ 25 (até 10 anos, grátis; de 11 a 15 anos, R$ 12,50). Bufê: R$ 45 (até 7 anos, grátis; de 7 a 15 anos, R$ 20). Inf.: bit.ly/JazzBB912

Teleco & Teco – Nova Geração

Depois de entrar na máquina do tempo do professor Nabuco, os irmãos Teleco e Teco e seus inseparáveis bailarinos viverão confusões e aventuras no Planeta Alegria, e vão ajudar quem precisa pelo espaço sideral. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb. (9), 16h. R$ 50.

SHOPPING

É de Brincar

O projeto organizado pela Start Arte e pela GlitzMania incentiva a imaginação das crianças com atividades como culinária, jardinagem, construção de brinquedos, gincanas, oficinas e maquiagens. 4 a 12 anos. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). R$ 38 (30 min.)/ R$ 60 (1h). Até 26/12.

TEATRO

Meu Amigo Inventor

Na peça da Cia. de Copas, Caterina é uma garota inteligente que adora inventar máquinas e engenhocas. Em uma de suas experiências, ela consegue trazer do passado Leonardo Da Vinci. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/12.

O Pavão Misterioso

Do grupo Namakaca, o espetáculo mistura circo, música e literatura de cordel. Na história, João Batista viaja pelo mundo e acaba se apaixonando por Creuza, jovem que vive presa em um quarto na Grécia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (10), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sab., dom. e fer., 17h. R$ 40. Até 17/12.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como um astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min. 12 anos. Espaço Elevador (41 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb. (9) e dom. (10), 19h. R$ 30.

Tem, mas Acabou!

Com a Cia. das Graças e direção de Cris Lozano, o espetáculo cria cenas a partir de músicas, depoimentos e brincadeiras inspiradas nas memórias das atrizes e em histórias do livro ‘Contos de Enganar a Morte’, de Ricardo Azevedo. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/12.