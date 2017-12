Doze atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Da série Aprendiz de Maestro, João e Maria à Procura do Papai Noel aposta em versão especial do clássico dos irmãos Grimm. Com texto e direção de Paulo Rogério Lopes, o espetáculo mistura música – tocada ao vivo por orquestra –, dança e teatro. 3 anos. 60 min. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (16), 11h. R$ 75/R$ 85.

MÚSICA

Bê a Bach

Com flauta, violão e violoncelo, quatro atrizes traduzem o universo sonoro do alemão Bach para as crianças, em um espetáculo repleto de dança e música ao vivo. 50 min. 1 ano. CCBB (112 lug.). R. Álvaro Penteado, 112, Sé, 3113-3651. Sáb. (16), 11h. R$ 20.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NATAL

Espaço Petit

No Shopping Cidade Jardim, a programação infantil recebe a oficina de pingentes de árvores de Natal – no sábado (16) e domingo (17), das 13h às 19h – e uma piscina de bolinhas feita para crianças e adultos. Circulando por todos os andares do local, o Desfile Musical de Natal ocorre neste sábado (16), às 13h e às 15h, e em 23/12, às 15h. Av. Magalhães de Castro, 5.502, Morumbi, 3552-3560. 10h/22h (dom. e fer., 14h/ 20h). Grátis.

Natal Magicamente Musical

Na programação especial do Shopping Villa Lobos, a dupla Badulaque apresenta seu repertório autoral, com arranjos compostos por percussão corporal, sapateado e efeitos eletroacústicos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. Sáb. (16), 18h. Grátis.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Da Cia. Le Plat du Jour, a peça retrata Alice no prédio de uma grande metrópole, onde vive aventuras usando a própria imaginação. 60 min. 5 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (16) e dom. (17), 16h. R$ 40.

Breves Partituras Para Muitas Calçadas

Com direção de Uxa Xavier, o Grupo Lagartixa na Janela apresenta uma performance que dialoga com o espaço urbano, transformando a calçada em um elemento de pesquisa e criação e promovendo a interação com o público. 40 min. Livre. Funarte. Sala Renée Gumiel (53 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Dom. (17), 17h. R$ 20.

Buda

Dirigido por Marcelo Romagnoli, o musical da Banda Mirim revela a história do príncipe Sidarta Gautama, que, há 2.500 anos, alcançou a iluminação e se tornou o Buda. Com música ao vivo e 11 artistas-narradores, o espetáculo aborda temas como superação e busca por autoconhecimento. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Hoje (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 18h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Eufonia

Com estilo surrealista, o espetáculo da Cia. dos Pés aborda a aprendizagem da fala entre as crianças, que, desde cedo, fazem contato por meio de olhares, gestos e sorrisos. 50 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, Cerqueira César, 3528-2000. Hoje (15), 15h; sáb. (16), 11h e 15h; dom. (17), 11h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/sesisp).

Meu Amigo Inventor

Na peça da Cia. de Copas, Caterina é uma garota que adora inventar máquinas e engenhocas. Em uma de suas experiências, ela consegue trazer Leonardo Da Vinci do passado. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (17), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (16) e dom. (17), 17h. R$ 40.

Tem, mas Acabou!

Com a Cia. das Graças, o espetáculo cria cenas a partir de músicas, depoimentos e brincadeiras inspiradas nas memórias das atrizes e em histórias do livro ‘Contos de Enganar a Morte’, de Ricardo Azevedo. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (17), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Viagem ao Centro da Terra

Axel e seu tio Otto Lindenbrock descobrem um caminho para o centro da terra e vão contar coma ajuda do divertido guia Hans. 70 min. 4 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (17), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).