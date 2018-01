Doze atrações infantis para aproveitar neste fim de semana em SP

Foto: Aui Cultural

+ O musical Alice no País da Internet, protagonizado por Heloisa Périssé (foto), começa quando a personagem-título mergulha na tela de um computador. 60 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. R$ 50/R$ 120.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: João Caldas

+ Espetáculo dos Doutores da Alegria (foto), Numvaiduê é conduzida por palhaços ‘besteirologistas’ em um hospital abandonado. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (2). Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 29/10.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Contos de Brincar

Com o Grupo Êba!, histórias do fol- clore mundial e contos contemporâneos são retratados pelas linguagens oral, visual e de sinais. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Sala do Curumim. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Hoje (1º), 14h30. Grátis.

DANÇA

Kodak

A partir de memórias de sua infância, o bailarino Neto Machado explora o cenário composto por cem caixas de arquivo coloridas, em um universo com surpresas que multiplicam as possibilidades de movimento. 50 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Espaço de Tecnologias e Artes (100 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

Bita e a Imaginação que Sumiu

A adaptação teatral do canal Mundo Bita explora linguagem multiplataforma com 11 músicas autorais – e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. 50 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/10.

O Jacaré

A peça, com manipulação de fantoches e música ao vivo, explora o conceito de que a infância oferece condições ideais para usar a imaginação sem preconceitos. Após a apresentação, o diretor Ricardo Anbar lança livro homônimo. 60 min. 0 a 6 anos. Unibes Cultural. Lounge. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Kazuki e a Misteriosa Naomi

O espetáculo dirigido por Heitor Goldflus é inspirado na lenda japonesa ‘O Pássaro do Poente’, a história de um jovem que vivia isolado no alto de um penhasco e conversava com animais da região. 55 min. 4 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia dom. (3). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/10.

Nerina – A Ovelha Negra

O espetáculo do Maracujá Laboratório de Artes é baseado na obra de Michele Iacocca. Na história, Nerina, uma ovelha negra, não é aceita em seu próprio rebanho. Dir. Fernanda Maia e Sidnei Caria. 55 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. A partir de sáb. (2). Sáb. e dom., 16h. R$ 15/R$ 40. Até 24/9.

Pluft, o Fantasminha

Adaptado pela Cia. dos Reis, o clássico de Maria Clara Machado tem como cenário a antiga casa do Capitão Bonança Arco-íris. Nela, mora uma família de fantasmas – entre eles, Pluft, que tem medo de gente. 60 min. Livre. Memorial da América Latina. Espaço Gabo (200 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Estreia dom. (3). Dom., 16h. R$ 20. Até 15/10.

Os Três Porquinhos e o Lobo

Três porquinhos constroem uma nova moradia e precisam escapar do lobo que ronda a vizinhança. Dir. Ivo Ueter. 60 min. Livre. Memorial da América Latina. Espaço Gabo (200 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. A partir de sáb. (2). Sáb., 16h30. R$ 20. Até 14/10.

Vou-eu

O espetáculo de Thais Pimpão acompanha Laila e uma joaninha que pousa nela. Juntas, elas falam sobre memórias, perdas e origens. 40 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (2). Sáb. e dom., 12h. Sessões extras: 5ª (7), 12h e 15h. R$ 5/R$ 17. Até 10/9.

Zôo-Ilógico

Pai e filho criam o próprio zoológico a partir de materiais como panos, garrafas e pratos no espetáculo da Cia. Truks. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis.