Doze atrações gratuitas para o fim de semana em São Paulo

São Paulo tem diversas atrações gratuitas neste fim de semana. Confira nossa seleção e programe-se para aproveitá-las.

SHOWS

Lenine

Lenine (foto) continua a circular pelos palcos do Brasil com o show do álbum ‘Carbono’ (2015). Em apresentação gratuita, o músico destaca o repertório de seu trabalho mais recente – que tem parcerias com Lula Queiroga e a Nação Zumbi – e faz releituras acústicas de seus sucessos. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (16), 18h. Grátis.

Jaloo

O paraense mescla o tecnobrega com pop. ‘Insight’ e ‘Last Dance’, incluídas em seu trabalho de estreia, ‘#1’ (2015), têm vídeos com mais de 500 mil visualizações no YouTube. Centro Cultural Olido. Sala Olido (297 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171. Dom. (17), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia).

Orquestra Sinfônica Cesgranrio

O maestro Eder Paolozzi rege a orquestra, em concerto com participação do bandolinista Hamilton de Holanda. Além de ’Caprichos para Bandolim e Orquestra’ tema composto pelo próprio Hamilton, o programa é composto por ‘Sinfonia nº 8 em Fá maior’, de Beethoven. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (17), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

TEATRO

Graça

A peça do Grupo Gattu (foto), com texto e direção de Eloisa Vitz, conta a história dos moradores de uma cidade do interior que têm suas vidas mudadas com a chegada de uma palestra da cidade grande que traz o questionamento: ‘afinal de contas, o que é a Graça?’. 60 min. 14 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. 3ª a 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até dom. (17).

Tio Ivan

Com direção de Adriana Câmara, o Núcleo Teatro de Imersão apresenta adaptação da obra de Chekhov. A peça transfere a ação de uma fazenda russa para um casarão em uma região rural brasileira. A cada ato, o elenco percorre diferentes espaços da Oficina, como se fossem ambientes do lar, para que o público acompanhe a vida privada dos personagens. 120 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª e sáb., 16h. Grátis. Até sáb. (16).

DANÇA

As Canções que Você Dançou pra Mim

O espetáculo da Focus Cia. de Dança (foto) reúne mais de 70 canções de Roberto Carlos, que embalam quatro casais. Eles retomam sucessos como ‘Detalhes’ e ‘O Calhambeque’. 55 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3397-0171. 6ª (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

EXPOSIÇÕES

Francisco Brennand – Mestre dos Sonhos

A mostra (foto) percorre a produção do artista plástico pernambucano, conhecido por sua ligação com a arte sincrética. Com curadoria de Rose Lima, a exposição reúne cerâmicas, pinturas e desenhos que evidenciam temas como mitologia, sexualidade e divindade. A ambientação propõe uma imersão na Oficina Cerâmica Francisco Brennand, em Recife. Para isso, há fotos em profundidade de ambientes do local, além de sonorização com cantos gregorianos, som marcante do ateliê. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h.Grátis. Até dom. (17).

CRIANÇAS

Eufonia

Com estilo surrealista, o espetáculo da Cia. dos Pés aborda a aprendizagem da fala entre as crianças, que, desde cedo, fazem contato por meio de olhares, gestos e sorrisos. 50 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, Cerqueira César, 3528-2000. 6ª (15), 15h; sáb. (16), 11h e 15h; dom. (17), 11h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/sesisp).

PASSEIOS

Biblioteca Parque Villa-Lobos

No aniversário de três anos do local, a programação especial recebe o espetáculo do grupo Parlapatões, ‘Os Mequetrefe’, às 16h; um bate-papo com o autor Xico Sá às 11h; e oficinas para as crianças como a ‘Minichef’, que ensina como preparar cupcakes – das 11h30 às 13h30. Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (16), 9h30/18h30. Grátis. Inf.: bit.ly/Bvl3anos

CINEMA

Tropicália, Ontem como Hoje

Celebrando os 50 anos da Tropicália, a Cinemateca Brasileira apresenta, até domingo (17), um panorama de filmes e cineastas influenciados pelo movimento musical. 6ª (15), tem sessão de ‘O Mandarim’, de Júlio Bressane, às 19h. Já no sábado (16), às 17h, será projetado ‘Doce Amianto’ (foto), de Guto Parente e Uirá dos Reis. Cinemateca Brasileira. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sessão Pipoca

Uma vez por mês, o CCBB exibe produções nacionais de destaque. No sábado (16), às 15h, será projetado o longa ‘Tainá 3 – A Origem’, que tem direção de Rosane Svartman. A produção conta a história de Tainá, uma indiazinha que fica órfã após piratas invadirem a Floresta Amazônica. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

AfroeducAÇÃO

O Espaço Itaú – Frei Caneca exibe, no sábado (16), a partir das 11h, produções que tratam da cultura afro-brasileira: ‘Disque quilombola’, de David Reeks; ‘Lápis de Cor’, de Larissa Fulana de Tal; além das animações ‘Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil’, de Alexandre Bersot, e ‘Salu e o Cavalo Marinho’, dirigido por Cecília da Fonte. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).