Com novo endereço, o bar Donostia passa a servir o Festival do Raclette (R$ 59,90, por pessoa). O cardápio combina duas opções de pintxos espanhóis – como o de gorgonzola com nozes e mel – a três porções do queijo mineiro.

R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3034-0996. 12h/15h e 19h/1h (sáb., 13h/16h e 19h/1h; dom., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.