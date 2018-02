Donavon Frankenreiter aplaca o calor do verão com suas músicas sobre mar e natureza. O repertório de ‘Start Living’ (2012), com músicas como ‘West Coast Fool’, é a base da apresentação.

Donavon Frankenreiter

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (22), 21h (abertura 22h). R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.