Na doceria Dona Olinda e os Anjos o cliente ‘monta’ o bolo

Naked cake recheado com brigadeiros ao leite e branco (Foto: Renato Micheletti/divulgação)

Faz alguns meses que o ateliê de doces e café Dona Olinda e os Anjos atende no mesmo salãozinho charmoso onde funcionava o bistrô Dona Chica, em Pinheiros. Na vitrine há apenas um bolo em exposição – sempre um naked cake em versões como o ‘Dois Amores’, que mescla brigadeiros ao leite e branco (foto), e o de chocolate com leite Ninho e Nutella, que é tão recheado e doce quanto saboroso (R$ 8, a fatia). Todas as outras sobremesas são preparadas na hora.

A ideia é que o cliente ‘monte’ seu naked cake individual (R$ 7,50) ou bolo no pote (R$ 8), escolhendo a massa e o recheio. A casa também faz brigadeiros (R$ 5, cada) e churros com doce de leite mineiro (R$ 12). Para o almoço, serve o prato do dia (R$ 35, com entrada e sobremesa), além de saladas e sanduíches.

ONDE: R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 2639-6000.

QUANDO: 11h/19h (fecha sáb., dom. e fer.).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: todos.