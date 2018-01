Dona Ivone Lara é homenageada em ocupação

O que trago dentro de mim preciso revelar/Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá/Me exponho a tanta emoção/Nasci pra sonhar e cantar’, afirma Dona Ivone Lara em ‘Nasci Pra Sonhar e Cantar’, música dela com Délcio Carvalho. Tais versos poderiam servir de introdução à ‘Ocupação Dona Ivone Lara’, que será aberta sábado (16).

No ambiente da exposição, o grupo Samba Virado faz duas apresentações (às 12h e às 17h), com músicas da compositora. No domingo (17), às 19h, é a vez de Tiganá Santana e Fabiana Cozza se debruçaram sobre o repertório de Ivone. O show é gratuito e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes.

Dona Ivone Lara

Tiganá, que também é curador da ocupação, afirma que a iniciativa vai além de homenagear a artista, hoje com 94 anos. “É importante, num momento de tanta intolerância, expor a obra de uma mulher negra, cujas composições têm aproximação com as raízes afro-brasileiras”. Dividida em cinco eixos, a mostra, que contou com consultoria do jornalista Lucas Nobile, reúne material multimídia e objetos pessoais.