Foto: divulgação

Com mais de 50 anos e sob o comando da terceira geração, o Don Curro quer inovar no cardápio e na programação. Uma das novidades é o ‘Bar Y Tapas’, com música ao vivo, de 5ª a sábado, das 19h às 22h. Sobre o balcão: ostras frescas (R$ 65, a dúzia), tortilla de batatas (R$ 30) e jamón Pata Negra (R$ 84).

R. Alves Guimarães, 230, Pinheiros, 5035-5600.