‘Dom Quixote’ é a primeira ópera do Teatro São Pedro no ano

A célebre saga escrita por Miguel de Cervantes já rendeu grandes espetáculos e um deles é página importante do teatro brasileiro: ‘O Homem de La Mancha’, com Paulo Autran. O personagem volta a ser retratado em Dom Quixote, abrindo a temporada lírica do Teatro São Pedro. Com regência de Luiz Fernando Malheiro e direção cênica de Jorge Takla, a ópera é uma coprodução com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e marca os 400 anos da morte de Cervantes.

Gregory Reinhart em ensaio de ‘Dom Quixote’. Foto: Heloísa Bortz/Div.

O baixo Gregory Reinhart encarna o personagem-título, leitor de romances envolvendo cavalheiros. Ao lado de Sancho Pança, interpretado pelo barítono Eduardo Amir, Dom Quixote decide fazer de sua fantasia realidade, apaixonando-se por Dulcineia, a mezzo-soprano Luisa Francesconi.

ONDE: Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. QUANDO: Estreia 4ª (2). 4ª e 6ª, 20h; dom., 17h. Até 13/3. QUANTO: R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos