Domingueira artística

A Casa do Brincar comanda um piquenique especial esta semana. Na ocasião, a escritora Stela Barbieri conta histórias enquanto o artista plástico Fernando Vilela ilustra a narrativa em um grande painel. É recomendado levar lanche coletivo, bebida e também uma toalha para esticar no chão. Para as crianças, vale andar descalço e fazer muita arte – até na roupa!

ONDE: Pça. Adolfo Bloch, s/nº (Av. Europa).

QUANDO: Dom. (29), 10h/12h.

QUANTO: Grátis. www.casadobrincar.com.br