Foto: divulgação

O chef Dagoberto Torres comemora os cinco anos do Suri com edição especial do ‘Domingo Cevichero’ (31). Drinques e música latina vão embalar a festa, que terá ceviches por R$ 15, como o novo ‘Mamacha’, com camarão, quiabo e avocado, e o ‘Macarena’, com peixe branco, camarão, polvo e manga (foto).

R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763. 18h/21h.