Dois restaurantes estreiam carta de drinques

O Méz lança hoje (1º) sua nova carta de drinques assinada por sete bartenders da cidade. Criado por Adriana Pino, o ‘Smash Dutch’ (R$ 29; foto) leva vodca, xarope de maracujá, limão-siciliano e manjericão fresco. R. Dr. Mario Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8196. 12h/15h e 17h30/1h (5ª a sáb., 12h/2h; fecha dom.).

O Tatá Sushi apresenta novo ambiente com bar e carta de drinques de Laércio Zulu. Entre as sugestões, está o ‘Banzeiro’ (R$ 26; foto), com cachaça, vinho tinto, xarope de bálsamo e espuma cítrica. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006. 12h/15h30 e 18h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª).