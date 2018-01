Dois novos cafés apostam em diferentes recheios para a tapioca

Quitute tão popular no Norte e Nordeste, a tapioca é reverenciada no cardápio de dois novos cafés. Confira:

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Um dos destaques do simpático café Delícias da Di são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99; foto), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª).

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Mais de 20 versões de tapioca, entre salgadas e doces, são preparadas no Café Coco Bambu – o primeiro da rede cearense –, instalado no Shopping Market Place. Ali, a massa fininha abraça recheios como muçarela de búfala com pesto de manjericão (R$ 15); queijo coalho e carne de sol (R$ 14); ou doce de leite, bem farto (R$ 9; foto). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013. 7h30/22h (sáb., 11h/22h; dom., 12h/20h30).