Dois festivais à mesa e novos pratos do Tuju estão entre as dicas de gastronomia

FESTIVAIS À MESA

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O prato com camarão, lula, vegetais assados e molho tártaro (R$ 86; foto) está entre as sugestões do Festival de Peixes e Frutos do Mar que o Praça São Lourenço realiza no jantar, até 30/3. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

Foto: Templo da Carne/divulgação

O Templo da Carne Marcos Bassi abre a programação do ano com o Festival da Fraldinha. Até 7/2, o corte é servido no espeto (foto), para quatro pessoas, acompanhado de couvert, farofa e uma caipirinha de cachaça para cada um (R$ 290). R. 13 de Maio, 668, Bela Vista, 3288-7045. 11h/0h (dom., até 18h).

COZINHA DE AUTOR

Foto: Carol Gherardi/divulgação

O chef Ivan Ralston renovou os menus do Tuju (R$ 150, em 5 etapas; R$ 320, com 12). Na seleção de receitas, flor de vieira com tubérculos e, de sobremesa, lichia com creme de tomilho, sorvete de limão e granola caramelizada (foto). R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, 2691-5548. 12h/15h e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb. e fer., 13h/16h e 19h30/0h; fecha dom. e 2ª).

Confira outros dois novos restaurantes na cidade:

Lilu

Informalidade é a palavra de ordem na casa do chef André Mifano. Com salão moderno e bem iluminado, tem menu enxuto e os pratos são levados à mesa em pequenas porções, para compartilhar. Prove o peito de pato, com feijão branco e bottarga (R$ 56), e o ‘Arroz de Domingo’ (R$ 39), feito com rabada, linguiça portuguesa, couve e dois ovos que cozinham no calor da panela, que vai direto à mesa. R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269 (46 lug.). 19h/23h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Teus

Com pegada de bar, o lugar é convidativo, com pé direito alto e um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio enxuto, com boas porções para compartilhar, estão apenas nove ‘principais’, incluindo sanduíches como o ‘Porco no Pão’ (R$ 29), com cebola e abacate; o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli picante (R$ 55); e o arroz de abóbora, cebola assada e avelã (R$ 39). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.