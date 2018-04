Dois endereços que fazem bolo gelado e outras dicas de quitutes na cidade

GELADINHOS

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Novidade na vitrine da Le Délice, o bolo gelado de massa leve e úmida é feito em três sabores: coco (foto), coco com chocolate e leite Ninho (R$ 8, cada). Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.).

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A Carole Crema Doces também embrulha o bolo formigueiro (R$ 7,90; foto). Mas por pouco tempo. A versão gelada do doce estará à venda só até 5/2. R. da Consolação, 3.161, Jd. Paulista, 3088-7172. 10h/19h (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. Para o verão, a novidade fica por conta do ‘Frappuccino Cookies & Cream’ (R$ 13,90), bebida gelada à base de baunilha e choco chip, finalizada com chantilly e pedacinhos de cookie. Também há novas pedidas entre as sobremesas: cheesecake de frutas vermelhas (R$ 13,90) e bolo de cenoura americano, com massa de especiarias e cobertura de cream cheese (R$ 12,50). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Amor aos Pedaços

A doceria prepara receitas carregadas no açúcar, além de chocolates sortidos e salgados. Até 28/2, realiza o Festival de Verão com uma linha de bolos, musses e sorvetes mais leves. Entre as sugestões estão o ‘Bolo Frescor de Limão’, de massa branca, recheado com musse e creme de limão e coberto com chantilly (R$ 12,50, 100g); e o ‘Bolo Trufado de Uva’, recheado e coberto com creme de trufa branca com toque de rum, crocante de castanhas e uvas (R$ 12,50, 100g). R. Doutor Jesuíno Maciel, 664, Campo Belo, 5543-4534. 8h30/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em barras e bombons finos. Especialmente para a temporada, criou o ‘Choco Popsicle’ (R$ 15), picolé de baunilha ou chocolate coberto com chocolate ao leite ou amargo; também a ‘ChocoRocks’ (R$ 55, 18 unid.), caixa com minitrufas geladas feitas de ganache ao leite e casquinha de chocolate amargo; e as ‘Jelly Drinks’ (R$ 96, 18 unid.), geleias de frutas e vodca nos sabores morango, kiwi e maracujá. R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Galeria dos Pães

Bem amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência com produtos nacionais e importados. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 25,80/R$ 37,80) e sopa da noite (R$ 41,80). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 26,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 32, 250 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o doce de semolina (R$ 6,50). R. Domingos de Moraes, 86, V. Mariana, 5579-2777. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 7,20, cada). O tortini, um pão

de queijo recheado, pode ganhar peito de peru com queijo branco (R$ 5,20). Complete com a ‘Tortinha d’Almada’, com creme e frutas vermelhas (R$ 9,50). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. O hambúrguer custa R$ 16 e o cheese burguer, R$ 22, com direito a acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese. Fazem boa companhia, a porção de batata frita (R$ 8) e o milk-shake (R$ 18). R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, até 0h; 5ª a sáb., até 1h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.

Marques Hambúrguer

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 105, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada da casa leva dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, por R$ 29. Para beber, peça o milk-shake de morango (R$ 26, 500 ml). Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h/2h (6ª e sáb., até 5h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Cuordicrema

O ‘problema’ é sempre qual sorvete escolher. O sabor intenso das versões frutadas dá a sensação de se estar comendo a própria fruta, como os sorvetes de jabuticaba e de cupuaçu. Entre os mais de 20 sabores, também fazem sucesso os de pistache e de chocolate ao leite e amargo com pedaços de avelã (R$ 11 a R$ 15). R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, 3071-3147. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores feitos artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal (R$ 55, o quilo). No salão simples, experimente os gelados de banana caramelizada, chocolate, flocos, limão, manga e maracujá. Outros sabores se revezam nas geladeiras, caso do de beijinho e o de chocolate com amêndoas. R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h.

Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.