'Dois Dias, Uma Noite' tem interpretação elogiada de Marion Cotillard

Os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne ganharam fama com dramas realistas em que personagens de classe média baixa lutam contra dificuldades sociais e financeiras.

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 1999, ‘Rosetta’ acompanha a história da filha de uma alcoólatra em busca de trabalho. Já ‘A Criança’, que levou o mesmo prêmio em 2005, trata de um casal jovem que tenta sustentar um bebê recém-nascido à base de seguro-desemprego. Em Dois Dias, Uma Noite, o contexto é semelhante.

No centro da trama está Sandra – Marion Cotillard, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel –, mãe que trabalha numa fábrica de painéis solares. Seu patrão deu uma opção a seus funcionários: ou ganham um bônus salarial ou mantêm a vaga de Sandra. Ao longo de um fim de semana (os dois dias e a noite do título), Sandra tenta convencer cada um de seus colegas a manter seu emprego, com um fator problemático: ela está de volta de uma licença por depressão e ainda luta com ataques de ansiedade, tomando antidepressivos.

De estilo sóbrio, o filme é curto, mas intenso. Com apenas uma hora e meia, quase nenhuma trilha sonora e uma premissa simples, os Dardenne fazem uma obra que dá conta da dureza e da delicadeza de um dilema moral como esse. Rafael Abreu