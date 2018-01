Nesta semana, o documentário sobre Kurt Cobain, vocalista da banda de grunge Nirvana, Cobain: Montage of Heck, terá exibições simultâneas em dois cinemas da cidade. O Cinemark Eldorado e o Cinemark Metrô Santa Cruz exibem o longa no sábado (20), às 22h30; no domingo (21), às 16h; e na terça (23), às 21h. Para ingressos, acesse: http://oesta.do/cobainfilme

