Novo documentário de Al Gore está entre as estreias da semana

Aqualoucos

(Brasil/2017, 75 min.) – Documentário. Dir. Victor Ribeiro. Entre as décadas de 1950 e 1980, um grupo de palhaços fez sucesso com apresentações de piruetas em trampolins e piscinas. 10 anos.

Borg vs McEnroe

(Dinamarca-Finlândia-Suécia/2017, 108 min.) – Drama. Dir. Janus Metz Pedersen. Com Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård. A história do confronto entre os tenistas Björn Borg e John McEnroe. 12 anos.

Cinemagia: A História das Videolocadoras de São Paulo

(Brasil/2017, 100 min.) – Documentário. Dir. Alan Oliveira. Donos de locadoras e frequentadores falam sobre os filmes na era pré-streaming. Livre.

Gosto se Discute

(Brasil/2017, 90 min.) – Comédia dramática. Dir. André Pellenz. Com Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Gabriel Godoy. O chef de cozinha Augusto perde o paladar e precisa enfrentar a concorrência de um food-truck. 12 anos.

Invisível

(Invisible, Argentina-Brasil/2016, 87 min.) – Drama. Dir. Pablo Giorgelli. Com Mora Arenillas, Mara Bestelli. Ely, que vive num bairro pobre de Buenos Aires, terá sua vida transformada após engravidar do chefe. 16 anos.

No Intenso Agora

(Brasil/2017, 127 min.) – Documentário. Dir. João Moreira Salles. Com imagens de arquivo e narração, o diretor reflete sobre acontecimentos dos anos 1960. 12 anos.

Olhando para as Estrelas

(Brasil/2017, 90 min.) – Documentário. Dir. Alexandre Peralta. Geyza é professora em uma escola de balé para cegos e Thalia é sua aluna. Um retrato dos desafios de dançar sem enxergar e de ser mulher em diferentes idades. Livre.

O Outro Lado da Esperança

(Toivon Tuolla Puolen, Alemanha-Finlândia/2017, 98 min.) – Comédia dramática. Dir. Aki Kaurismäki. Com Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. Khaled fugiu da Síria e encontrou asilo na Finlândia. Lá, ele tenta refazer a vida. 12 anos.

Um Perfil para Dois

(Un Profil pour Deux, França-Bélgica-Alemanha/2017, 90 min.) – Comédia. Dir. Stéphane Robelin. Com Pierre Richard, Yaniss Lespert. Pierre é um senhor viúvo que não sai de casa. Com ajuda de Alex, Conhece a internet, onde seduz Flora, mas sua foto de perfil é a do rapaz. 12 anos.

Vazante

(Brasil/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Daniela Thomas. Com Adriano Carvalho, Luana Nastas, Sandra Corveloni. No início do século 19, em uma região de exploração de diamantes, brancos, negros e nativos vivem em tensão. 12 anos.

Uma Verdade Mais Inconveniente

(An Inconvenient Sequel: Truth to Power, Estados Unidos/2017, 98 min.) – Documentário. Dir. Bonni Cohen, Jon Shenk. Dez anos após ‘Uma Verdade Inconveniente’, Al Gore retoma o tema do aquecimento global. 10 anos.

