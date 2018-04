Doces típicos para o Dia de Reis e outras dicas de quitutes

Marie-Madeleine

A boulangerie Marie-Madeleine prepara a versão francesa do doce, a ‘Galette des Rois’ (R$ 70; foto), com massa folhada e recheio de creme frangipane. R. Afonso Bráz, 511, V. N. Conceição, 2397-0019. 7h30/19h (dom. e fer., até 16h).

Padaria da Esquina

A portuguesa Padaria da Esquina faz fornadas do ‘Bolo Rei’ (R$ 60; foto), de massa macia recheada com frutas cristalizadas marinadas no vinho do Porto e amêndoas. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h.

Confira outras dicas de nosso roteiro:

CHÁS

The Gourmet Tea

Em ambiente moderninho, a loja serve 35 variedades de chás e infusões da própria marca (R$ 9, cada). Entre as opções de frios, prove o ‘Rooibos Peppermint’. Entre as quentes, o ‘Massala Chai’, que pode vir com leite. A casa também serve pratos, salgados – como a empadinha de cogumelos e ervas (R$ 7) – e sobremesas, como o crumble de maçã (R$ 15). R. Mateus Grou, 89, Pinheiros, 2691-2755. 8h/0h. Cc.: M e V. Cd.: todos.

DOCES

Fôrma de Pudim

Além dos tamanhos maiores, de 500g (a partir de R$ 55, para quatro pessoas), 1 quilo (a partir de R$ 88) e 1,7 quilo (a partir de R$ 115, até 18 porções), a loja vende o cremoso pudim em fatias (R$ 11) e em versões individuais na forminha (R$ 5, de 30g; R$ 11, 80g, e R$ 13, para viagem). Entre as 12 variedades que se alternam na vitrine, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha, de chocolate belga, pistache e nozes. R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

PADARIAS

Favos D’Mel

Não deixe de experimentar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo).

A massa cremosa do quitute é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita da padaria é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,50) faz boa companhia aos quitutes e também à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20.

Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: grátis.

ROTISSERIAS

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 43, 500g), além de antepastos, molhos e carnes. O nhoque é feito nas versões de batata (R$ 25) e mandioquinha (R$ 27,50). Outra pedida é o agnolotti de moranga com carne-seca (R$ 38, 500g). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

Falafada

Com mesinhas na calçada e jeito despretensioso, a casa cumpre o que promete com seu ótimo falafel. O bolinho à base de grão-de-bico é servido em duas versões: como recheio de sanduíche no pão pita (R$ 25), com alface, tomate, cebola roxa, repolho, pepino e molho tahine (de gergelim); e no prato

(R$ 30), com salada, pão pita, homus e coalhada seca. R. Martinico Prado, 172, S. Cecília, 3578-2226. 11h30/15h30 e 18h/22h30 (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há apenas oito variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O ‘Menu Guapa’, com duas empanadas e salada, sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata

cozida. Encerre com o ‘Tabletón’ (R$ 14), alfajor com doce de leite e chantilly. Tem unidade na Livraria da Vila (Al. Lorena 1.731). R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 3079-2631. 10h/21h45 (sáb., 12h/21h45; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Mano Sanduíches

Todas as carnes e molhos são preparados na pequena casa. No menu, há sete sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 22), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda sanduíche de pernil (R$ 20) e boas batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.