Doces juninos e outras dicas de quitutes na cidade

Bolos da Casa Santa Luzia (Foto: Iara Venanzi)

A Casa Santa Luzia faz diferentes bolos (foto) para adoçar o arraial, como os de milho (R$ 26,10), de amendoim (R$ 24,10) e de castanha-do-pará (R$ 44,40). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).

Para os festejos, a Bolo à Toa também assa bolos fofinhos e com sabor caseiro nas versões fubá com goiabada (R$ 22), paçoca (R$ 30), milho (R$ 25) e fubá cremoso com queijo da Serra da Canastra (R$ 14). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (sáb., 9h30/16h; fecha dom.).

Trufas de quentão (Foto: Tomaz Vello)

Os sabores juninos também estão na linha da Chocolat du Jour. Um exemplo são as trufas de quentão cobertas com açúcar e gengibre em pó (R$ 42, 6 unid.; foto). R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. Entre as novidades da estação, experimente o ‘Churros Frappuccino’ (R$ 14,90), bebida gelada à base de doce de leite e canela. Para a sobremesa, o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12,50) é um campeões de pedidos. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiro By Cousin’s

A chef e proprietária Giuliana Loduca usa chocolates importados para fazer as mais de 60 versões de brigadeiro. A vitrine no centro da loja expõe os brigadeiros de Ovomaltine, de leite Ninho, de caramelo e de limão (R$ 4,75, cada). Também há doces franceses, como o mil-folhas (R$ 18,50). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. 10h/19h (dom., 11h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 30, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h30/22h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 32, 250 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o doce de semolina (R$ 6,50). R. Domingos de Moraes, 86, V. Mariana, 5579-2777. 9h/22h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas. O hambúrguer custa R$ 16 e o cheese burguer, R$ 22 – com direito a acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese. Fazem boa companhia a porção de batata frita (R$ 8) e o milk-shake (R$ 18). R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, até 0h; 5ª a sáb., até 1h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.

Marques Hambúrguer

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 105, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada leva dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, por R$ 29. Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h/1h (6ª e sáb., até 5h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Cuordicrema

O ‘problema’ é sempre qual sorvete escolher. Entre os mais de 20 sabores, fazem sucesso os de limão-siciliano, coco, pistache e de chocolate ao leite e amargo com pedaços de avelã (R$ 12/R$16). Al. Lorena, 1.501, Jd. Paulista, 3062-3982. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.