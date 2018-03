Doces fatias na The Sweet Bubbles

Na vitrine: sete opções de tortas e bolos bem recheados (Fotos: divulgação)

Com cores fluorescentes, divertidas banquetas em formato de patas de animais e bolhas de sabão que saem de uma máquina na fachada, a diminuta The Sweet Bubbles tem um clima diferente de outras docerias, com jeitão de pré-balada e horário que invade a madrugada.

Na vitrine, apenas sete doces (bem doces) à venda: torta de limão com base de biscoito Oreo (foto); bolo de chocolate maltado; bolo ‘Red Velvet’ (R$ 10,90, a fatia de cada); bolo de brigadeiro (R$ 9,90); de nozes (R$ 12,90); ‘Carrot Cake’ e cheesecake (R$ 14,90, cada).

Para acompanhar, prove uma taça do espumante da vinícola Décima, de Caxias do Sul, servido com as ‘bubbles’, bolinhas de ágar-ágar com xarope de fruta como cereja e maçã verde, que estouram na boca (R$ 14,90).

Outros quitutes devem entrar na linha de produção em breve, como os cookies de café e os donuts. A partir de quinta (26), já será possível provar os novos milk-shakes de Oreo e Jackie Daniel’s.

Torta de limão com base de biscoito Oreo

ONDE: R. Tabapuã, 574, Itaim Bibi, 3167-6150.

QUANDO: 12h/0h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 22h).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.