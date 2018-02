Doces com infusão no Bistrô Ó-Chá e outras dicas de quitutes

Mil-crepes de matchá (Foto: Giuliana Nogueira/divulgação)

A chef confeiteira Viviane Wakuda é a convidada do Bistrô Ó-Chá na próxima semana. De 4ª (2) até 6/12, ela fará releituras de doces tradicionais com os chás da casa, como o mil-crepes de matchá (R$15; foto); o ‘Chiffon Cake’ de earl grey e papoula (R$ 8); e a madeleine aromatizada com o chá Templo do Céu (R$ 3).

R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Doces

Casa do Sabor Amma

Localizada na Vila Modernista, a casa exibe fotos da produção do chocolate e, sobre a grande mesa, livros dividem espaço com os tabletes da Amma (R$ 17, 80g). Na salinha seguinte, funciona o misto de empório e café, onde são vendidos os doces feitos com o chocolate baiano, como o petit gâteau (R$ 15) e o brigadeiro 100% cacau (R$ 6), que faz companhia perfeita ao café expresso Terroá (R$ 4). Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.052, Jd. Paulista, 3068-0240. 10h/19h (sáb., 11h/19h; fecha dom., 2ª e fer.). Cc.: A, M e V. Cd.: todos. www.ammachocolate.com.br

Nina Veloso Pâtisserie

Movimentada logo depois do almoço, é especializada em doces pequenos, como os macarons (R$ 3,90, cada), trufas (R$ 3,70, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o ótimo brigadeiro (R$ 3,80). Bombons, bolos e brownies completam o cardápio da casa, que tem mesas ao ar livre para provar os doces e tomar um expresso (R$ 4,50).

R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.ninaveloso.com.br

Padarias

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 4,50), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 5,50) e leve para casa o pão de nozes (R$ 28, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 39), boa alternativa para provar muitos dos doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5532-0183. 7h30/21h (sáb., 8h30/21h; dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.blesdor.com.br

Padaria do Mosteiro

Os quitutes da padaria são preparados pelos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. O pão de mel ‘Benedictus’, recheado com geleia de damasco, custa R$ 8. Prove o cupcake de cacau com avelã (R$ 20, a lata com dois) e o ‘Pão São Bento’, feito com mandioquinha (R$ 20). Outras pedidas: pão ‘São Joachim’, de azeite de oliva e azeitonas (R$ 20), e biscoitos de canela com gengibre (R$ 20). R. Barão de Capanema, 416, Cerq. César, 3063-0522. 9h/18h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 33, 500g), antepastos, molhos e carnes. Neste domingo (29), realiza a 2ª edição da Piazza Don Carlini, com participação do food truck Calçada. No menu: nhoque de mandioquinha ao ragu de fraldinha (R$ 22); e ‘Nhoque do Calçada’, de batata-doce roxa ao bechamel de queijo de cabra (R$ 26). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom., até 18h).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 4,20, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 18, 300 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas

(R$ 4,50). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 8h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Cia 66

Tudo no salão está à venda: dos carrões antigos às bicicletas, peças de decoração e ferramentas para motociclistas. O cardápio privilegia hambúrgueres e hot-dogs (a partir de R$ 25), mas também sugere massas e grelhados (R$ 35/R$ 79). Além do hambúrguer de carne bovina, prepara versões com atum, calabresa, frango e grão-de-bico. Destaque para o cheese burguer

de cordeiro (R$ 39). R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500. 12h/23h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 22h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Mano

Todas as carnes e molhos (catchup, mostarda e maionese) são preparados na pequena casa. No menu, há sete sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 20), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda sanduíche de pernil (R$ 20) e boas batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Ben & Jerry’s

É a maior loja da rede norte-americana no mundo. Na vitrine, estão alguns sabores campeões de venda: ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, ‘Cherry Garcia’, ‘Chocolate Fudge Brownie’, ‘Strawberry Cheesecake’ e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A bola custa R$ 10 (R$ 16, duas; R$ 21, três), no copinho ou casquinha. Por mais R$ 3, ele vem no cone de waffle feito na ho- ra. R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h (dom., até 20h). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vipiteno

Um dos sócios e autor das receitas é o chef Laurent Suaudeau. Na vitrine ficam expostos mais de 20 sabores (R$ 10, uma bola;

R$ 12, duas; e R$ 16, três bolas). Prove os de pistache, doce de leite, mexerica e o novo sabor de tapioca. R. Manuel Guedes, 85, Itaim Bibi, 3476-1881. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.vipiteno.com.br

Especial

Churrascada

O festival gastronômico vai reunir 20 chefs em um amplo galpão. O ingresso dá direito a churrasco, cerveja e refrigerante à vontade. Av. Roque Petroni Jr., 576, Brooklin. Sáb. (28), 12h/22h. R$ 300 (vendas pelo site www.semhora.com.br)