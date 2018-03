Doceria entra em clima de festa junina

Foto: Divulgação

Em clima de ‘festa julina’, a Sweetshop está recheada de doces inspirados nos sabores da época, como o ‘Brownie da Alê’ na versão de amendoim; o pé de moleque de avelã e chocolate da Gallette (foto); e o cannoli de doce de abóbora e coco do Calimano. À venda até domingo (10), os doces custam de R$ 3,50 a R$ 14. R. Alagoas, 852, Higienópolis, 99340-8976.

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois, são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite (R$ 13,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur (R$ 36,90), e bufê de sopas (R$ 45,90), de 5ª a sábado.

R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.caferaiz.com.br

Chás

The Gourmet Tea

Em ambiente moderninho, serve 35 opções de chás e infusões da própria marca (R$ 9, cada). Entre os frios, prove o ‘Rooibos Peppermint’. Dos quentes, o ‘Massala Chai’, que pode vir com leite. A casa também serve pratos, salgados, como a empadinha de cogumelos e ervas (R$ 7), e sobremesas.

R. Mateus Grou, 89, Pinheiros, 2691-2755. 8h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.thegourmettea.com.br

Doces

Boutique CFC

Um corredor com mobiliário preto e rosa leva à vitrine com os doces exuberantes do confeiteiro Caio Corrêa. Na seleção, estão a ‘Tarte Citron Basilic’ (R$ 15), com massa de amêndoas e creme de limão com manjericão e suspiros; e o ‘Le Carré’ (R$ 23), com dez camadas de chocolate, base de macaron e musse de chocolate 53% cacau. Para acompanhar, há cafés e espumante.

R. Dr. Melo Alves, 438, Jd. Paulista, 3081-0858. 11h/19h (sáb. e dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Marie-Madeleine

A casa vende os pães elaborados pelo francês Jean-Louis Clément. Alguns têm fermentação natural, como o pão de campanha (R$ 11). A fatia de brioche com creme de amêndoas ao forno (R$ 10) é ótima companhia para um café Nespresso (R$ 6). De 3ª a 6ª, serve almoço por quilo (R$ 79) e, até o fim do inverno, também faz sopas (R$ 22).

R. Afonso Braz, 511, V. Nova Conceição, 2387-0019. 7h30/19h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.marie-madeleine.com.br

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, antepastos, molhos e carnes. Há opções como tortelli de queijo meia cura (R$ 43, 500g) e nhoque de mandioquinha (R$ 27,50). Outra pedida é o agnolotti de moranga com carne-seca (R$ 38, 500g). De 2ª a sábado, serve almoço com duas opções de massa, salada e pão italiano, por R$ 29.

Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pastashop.com.br

Sanduíches

Z-Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches estão o de pastrami (R$ 31); o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 29); e ainda o ‘Rosbife’, montado no pão de forma (R$ 28). Também faz um cheesecake imperdível (R$ 14).

R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos, prove os de jabuticaba, jaca e de abóbora com coco. Há também receitas como ‘Marquesa de Santos’, com tapioca, ambrosia e vinho do Porto (R$ 78, o quilo). R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.