Para celebrar o dia do macaron – festejado hoje (20) pelos franceses – a chef Mayra Toledo doará 30% da renda obtida com a venda do docinho até sábado (21) ao Instituto PROF, em Paraisópolis. Especializada no quitute, a May Macarons tem sabores como cumaru, doce de leite e paçoca (R$ 4,50, cada).

Al. Campinas, 1.027, Jd. Paulista, 2385-9011.