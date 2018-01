DJ Jonas Blue se apresenta na cidade; confira outras dicas de festas e bares

+ Assinado e executado pelo bartender Alexandre Arruda, o mojito de cereja (R$ 29; foto) é o novo drinque do Osake Bar. Na receita, a bebida leva rum Havana, folhas de hortelã, suco de limão, calda e licor de cereja, além de água gaseificada. R. Ferreira de Araújo, 323, Pinheiros, 2776-0241. 18h/0h (5ª a sáb., 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Dono de sucessos como ‘By Your Side’, ‘Fast Car’ e ‘Perfect Strangers’, o DJ britânico Jonas Blue se apresenta na cidade. O repertório inclui as recentes ‘Mama’ e ‘We Could Go Back’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. 6ª (5), 22h/5h. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Confira outras dicas do roteiro de bares e baladas:

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 70, a inteira; R$ 50, a meia). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 18, 6 unid.; R$ 36, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Sempre geladas, as cervejas Original, Bohemia e Serramalte custam R$ 13,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, próxima à ESPM, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (Bohemia, R$ 11; Brahma Extra e Original, R$ 12; Serramalte, R$ 12,50). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 43,90, 10 unid.) ou de bacalhau (R$ 49,50, 12 unid.) são boas opções. Com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ (R$ 42,90, 10 unid.) é recheado com costela bovina. R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 10), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Entre as cervejas, Original, Serramalte, Bohemia (R$ 14, cada) e Itaipava (R$ 9,90) são algumas das opções. Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 38) é feita com ervas, passada no ovo e na farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Boa Praça

Dos mesmos sócios dos bares Eu Tu Eles e Tatu Bola, o boteco ocupa um casarão de estilo colonial. Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 23,90). Os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 29,50, 12 unid.), recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho, são uma boa pedida. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497 982. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Frederico

A cerveja Eisenbahn (R$ 9,90) acompanha porções caprichadas, como a de bolinho de bacalhau (R$ 34,15). Outras boas pedidas são os ‘Bolinhos Frederico’ (R$ 32), que juntam opções de arroz, carne-seca e bacalhau, ou os dadinhos de tapioca (R$ 25.90). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 16h/1h (dom., 13h/22h; 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Cervejaria do Gordo

Da tradicional marca do interior de São Paulo, a beer house é decorada com elementos industriais e paredes de vidro. A atmosfera é de bar de rock, gênero que domina a trilha sonora no local. Sob a luz avermelhada, grandes toneis de inox dividem espaço com a cozinha e o salão, tudo à vista do cliente. Ao todo, são oito tipos de cerveja, servidos em canecas de 340 e 600 ml ou garrafas de 330 e 600 ml. Vale experimentar a Lager (R$ 13,90, a caneca), a Weiss (R$ 17,50, a caneca) e a Apa Gold (R$ 18,50, a caneca). R. Clodomiro Amazonas, 863, V. Nova Conceição, 2384-2864. 18h/1h (sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Spritz

O bar é daquele tipo aconchegante: decoração intimista, mesas na calçada e serviço atencioso. São 14 versões do drinque à base de prosecco que dá nome à casa. O clássico custa R$ 23,90. Todos os drinques têm um acompanhamento cortesia, que pode ser azeitona ou queijos, dependendo da preferência do cliente. Av. Brigadeiro Faria Lima, 272, Pinheiros, 96600-6343. 18h/0h30 (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

The Juniper 44°

Com mesinhas também na calçada, o bar serve drinques autorais que custam R$ 38 cada. Vale provar o suave ‘The Commander’, feito com vodca, xarope de cupuaçu e de maracujá, licor de pitanga e infusão de chimarrão. Se a fome apertar, peça o ‘Burger J44’ (R$ 40), que leva carne angus, cheddar americano e farofa de bacon na receita. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lira

Há duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia que são a marca do bar, dedicado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com as tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 8/R$ 14, 30g/50g); embutidos (R$ 8/R$ 14, 30g/50g) e o sanduíche de porco (R$ 34), carro-chefe da casa, feito com costela e fraldinha suína desfiada, queijo serra do lopo e chutney de maçã e pera. O local também conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 55/R$ 105). R. Marquês de Itu, 1.039, Sta. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Mercearia São Roque

Instalado desde 1990 em uma esquina bem tranquila, à sombra de coqueiros, o bar costuma receber um público mais arrumadinho. As mesas na área externa costumam lotar nas tardes quentes. O refresco vem com as caipiroscas, como a de lima da pérsia (R$ 24,20). No cardápio, opte por pratos como a picanha com arroz e farofa (R$ 77,30). O carro-chefe da casa é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), preparado com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Bar Ca’d’Oro

Após sete anos fechado, o tradicional Hotel Ca’d’Oro reabriu, totalmente repaginado, no fim de 2016. Instalado em seu térreo, ressurgiu também o Bar Cad’O’ro, com elaborada carta de drinques. Entre as opções está o ‘Coquetel CadOra’ (R$ 36), feito com prosecco e bitter de laranja. Outra boa pedida é o ‘Bartolomeu Calleone’ (R$ 36), que leva uísque bourbon, amaro, amaretto e bitter de laranja. As opções para compartilhar são variadas: há desde batata frita (R$ 29) até vitelo ao molho de atum e alcaparra

(R$ 38). R Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emiliano

No térreo do estiloso hotel estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Para comer, opte pelo Menu Executivo (R$ 65, sem sobremesa; R$ 78, com sobremesa). Experimente uma das nove opções de gins-tônicas (R$ 32 a R$ 64). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Café Piu Piu

Em funcionamento desde 1983, a casa continua sempre cheia de gente que o procura por sua programação musical, que privilegia bandas cover de rock, pop e blues. Além do mezanino, o balcão é um bom local para acomodar-se e assistir aos shows. No cardápio, beirutes de R$ 23 a R$ 30, e a porção de latkes (bolinhos de batata ralada) por R$ 22, para acompanhar o chope Brahma (R$ 10). R. Treze de Maio, 134, Bela Vista, 3258-8066. 20h30/0h (5ª, 21h30/2h; 6ª e sáb., 21h30/4h; dom., 20h30/0h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 15/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

PARA COMER

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e 100 rótulos de cervejas, entre elas a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 49, 1l). Para comer, as mini-almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha, e o bolinho arantini (R$ 29, a porção) é feito de risoto pomodoro com queijo. R. Tutóia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 35), que podem ser seguidas pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 44). O ‘Lemon Grass’ (R$ 25), um dos 15 drinques criados pelo bar, é preparado com limão siciliano, suco de pera, capim santo, xarope de mapple e vodca. Para a sobremesa, brownie com sorvete, calda de frutas vermelhas e amêndoas torradas (R$ 25). R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

The Blue Pub

A decoração no estilo londrino tem uma mistura de sofisticação e esporte. O pint de Guinness (R$ 28) e a long neck Heineken (R$ 13) são algumas das opções mais populares. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5, ou 4 por R$ 12. Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 2609-8233. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h; dom., 15h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Balcão

Arrumar um espaço legal em qualquer lado do balcão em formato ziguezague, com 25 m de comprimento, pode ser complicado nas noites mais disputadas. Ponto de encontro de jornalistas e boêmios, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 36), que, como o nome sugere, é feito de pastrami, é dos bons. Tem também o ‘Balcão Vegetariano’ (R$ 33), com cogumelo na manteiga, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula. R. Doutor Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cacilda

Aberta ao lado do Teatro Cacilda Becker, a casa tem ambiente amplo e, ao mesmo tempo, acolhedor. O bar-restaurante serve pratos como o ‘Medalhão Café Paris’ (R$ 52,90), um filé mignon ao molho de ervas, batatinha e arroz com brócolis. A casquinha de frutos do mar (R$ 23,90) pede a companhia de um chope Brahma (R$ 10,90, claro; R$ 11,90, black). No subsolo, uma adega de vinhos pode ser reservada para eventos. Em homenagem ao bairro, foi criado o ‘Medalhão à Romana’ (R$ 56,90), um filé mignon com redução de balsâmico, mini-cebola, tomate cereja, azeitona e arroz com alcachofra. R. Tito, 237, V. Romana, 3679-2044. 12h/0h (dom. e 2ª, 12h/16h; fecha fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar o local bem arejado tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 8,30, claro) ou Heineken (R$ 8,50, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 17,90) e a porção de iscas de abadejo (R$ 42). R. Doutor Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h. 2ª (1º), 16h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita

Após um corredor com balcão baixo e assentos para a rua, um espaço rústico e aconchegante abriga a decoração de iluminação baixa, com mesas esparsas e barris. Lá são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9), com carne bem temperada e massa crocante por fora e por dentro. O ‘Gaelito’ (R$ 30), com bourbon, Campari, Carpano clássico, Brasilberg, spray de Vermute seco e óleo de pequi é opção para beber. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 17h/3h; dom., 17h/ 0h; fecha 2ª). Cc.: todos.

Cd.: todos.

Wall Street Bar

A ideia é simular uma bolsa de valores, mas sem o estresse de quem perde dinheiro. Em vez de ações, os ‘investidores’ podem comprar drinques. As cotações (ou melhor, os preços) variam de acordo com a demanda e aparecem em um grande letreiro de LED ou nas telas touchscreen, instaladas nas mesas. Não são todas as bebidas, no entanto, que mudam de preço. O bloodymary custa R$ 23 e o mojito sempre a partir de R$ 19. Grupos que quiserem confraternizar podem aproveitar um lounge exclusivo, com mesa de sinuca, luz baixa e sistema de som que permite ao cliente conectar seu iPod ou celular. Para comer, peça o mini-hambúrguer com cebola caramelizada e queijo cheddar (R$ 29,90, 4 unid.). R. Jerônimo da Veiga, 149, Jd. Europa, 3078-3050. 17h/1h (6ª e sáb., 18h/3h; 2ª 11h45/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile do Bowie

A quarta edição da festa anual reúne fãs de David Bowie com playlist dedicada à sua obra. O baile reúne performers e drag queens, com performance de Ikaro Kadoshi. Participam os DJs Daniel Martins, Debbie Hell, Paula Pretel e Joyce Guillarducci. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (6), 23h. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Especial Secos e Molhados

Além de DJs, a banda Pássaro Formoso conduz a festa com canções de Secos e Molhados e Ney Matogrosso. Nossacasa Confraria das Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, Pinheiros, 3032-2667. Sáb. (6), 18h/22h. Grátis.