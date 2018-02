DJ Iraí Campos (Foto: divulgação)

Mais uma balada promete agitar as noites de sexta e sábado. O Tinder Club, quarta casa do DJ Iraí Campos (foto), é inaugurada hoje (28) com quatro ambientes, três bares e duas pistas de dança – uma ao som dos anos 1990; outra com house e eletrônica.

R. Dr. Mário Ferraz, 586, Itaim Bibi, 3073-0102. 6ª e sáb., 22h. R$ 35/R$ 249. Cc. e Cd.: A, D, M e V.