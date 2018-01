Divirta-se: três mostras especiais de cinema para conferir em São Paulo

Irmãos Maysles – A Disciplina do Olhar

Sob a ótica dos irmãos Maysles, dois documentaristas americanos, a mostra exibe produções como ‘Meet Marlon Brando’ (1966) – na 2ª (4), às 18h30 – um retrato do ator durante um dia de imprensa com jornalistas de toda a América Latina; e ‘Iris, Uma Vida de Estilo’ (2014) – na 3ª (5), às 16h –, que conta a história de Iris Apfel, ícone da moda. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 10.

Mostra Tropicália

Para encerrar a programação deste ano da Cinemateca, a mostra exibe filmes como ‘Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro’ – na 6ª (1º), às 20h –; e uma sessão ao ar livre de ‘Rei da Vela’ – sábado (2), às 20h. Cinemateca Brasileira. Lg. Sen. Raul Cardoso, 207, Vl. Clementino, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: www.cinemateca.gov.br

8º Cinefoot

Entre 6ª (1) e domingo (3) – com sessões no Espaço Itaú de Cinema Augusta na 2ª (4) e 3ª (5) –, o Museu do Futebol transforma-se em uma grande sala de cinema para receber o Festival de Cinema de Futebol, o único do Brasil dedicado a filmes sobre o esporte. Destaque para os longas ‘Segundo Tempo’, de Rogério Zagallo, e ‘Minas do Futebol’, do diretor Yugo Hattori. Museu do Futebol. Pça. Charles Muller, s/nº, Estádio do Pacaembu, 3664-3848. Grátis. Programação completa: cinefoot.org

