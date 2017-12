Divirta-se: ‘Star Wars – Os Últimos Jedi’ é uma das estreias da semana nos cinemas

Cora Coralina – Todas as Vidas

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Renato Barbieri. Com Camila Márdila, Walderez de Barros, Teresa Seiblitz. Durante toda a vida, Cora Coralina trabalhou como cozinheira e só publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Essas e outras histórias da poetisa estão no documentário de Renato Barbieri. Livre. Confira salas e horários de exibição

Coragem! – As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arns

(Brasil/2016, 76 min.) – Documentário. Dir. Ricardo Carvalho. Com Paulo Betti. Importante figura religiosa do Brasil, Dom Paulo Evaristo Arns lutou contra a ditadura militar brasileira e foi um grande apoiador das minorias do País. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Lumière! A Aventura Começa

(Lumière ! L’aventure commence, França/2016, 90 min.) – Documentário. Dir. Thierry Frémaux. Com Thierry Frémaux, Auguste Lumière e Louis Lumière. Uma coleção de 114 filmes restaurados dos irmãos franceses, considerados os fundadores do cinema. Livre. Confira salas e horários de exibição

Mulheres Divinas

(Die göttliche ordnung, Suíça/2016, 97 min.) – Drama. Dir. Petra Biondina Volpe. Com Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig. Nos anos 1970, Nora é uma jovem dona de casa que vive com o marido e os filhos. Tudo segue normalmente até que ela passa a militar no movimento feminista, lutando pelo direito ao voto das mulheres. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Poder e o Impossível

(6 Below: Miracle On The Mountain, Estados Unidos/2017, 102 min.) – Drama. Dir. Scott Waugh. Com Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont. Praticante de snowboard, Eric vive à procura de adrenalina. Certo dia, após a aproximação de um tempestade, ele se vê preso e precisa, sozinho, sair vivo dessa. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Professor Marston e as Mulheres-maravilhas

(Professor Marston & the Wonder-Women, Estados Unidos/2017, 108 min.) – Drama. Dir. Angela Robinson. Com Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote. A história do psicólogo William Marston, que, entre outros feitos, ajudou na criação do detector de mentiras e na formatação da personagem Mulher-Maravilha. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Silêncio no Estúdio

(Brasil/2017, 82 min.) – Documentário. Dir. Emilia Silveira. Com Edna Savaget, Fernanda Montenegro, Luiz Carlos Miele. Uma volta no tempo no que se refere à história da televisão brasileira para recontar a vida de Edna Savaget, pioneira nos programas femininos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Star Wars: Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi, Estados Unidos/2017, 150 min.) – Ficção científica. Dir. Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Após encontrar o recluso Luke Skywalker em uma ilha, a jovem Rey busca entender o equilíbrio da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi. Enquanto isso, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Tudo É Projeto

(Brasil/2017, 74 min.) – Documentário. Dir. Patrícia Rubano, Joana Mendes da Rocha. Com Paulo Mendes da Rocha. A história do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, hoje um dos profissionais mais conceituados de seu ramo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Mais dicas de cultura no Divirta-se