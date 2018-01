Divirta-se: sete mostras de cinema em cartaz na capital paulista

11º Cine SESI-SP no Mundo: A França e o Novo

Até 30/9, a mostra traz oito filmes que mudaram a história do cinema francês no século 20. O público poderá ver ou rever atuações marcantes de Jeanne Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jack Palance. No sábado (26), às 15h, tem sessão de ‘O Batedor de Carteiras’, de Robert Bresson. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (ingressos podem ser reservados antecipadamente aqui).

28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

Até 3/9, o evento projeta, em seis espaços da cidade, 365 filmes de 55 países. Ganham destaque produções como ‘Cidade Pequena’, de Diogo Costa Amarante; ‘A Passagem do Cometa’, da diretora Juliana Rojas; e ‘Uma Noite Suave’, de Qiu Yang. Grátis. Programação completa.

16º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O circuito Spcine exibe, gratuitamente, os filmes que concorrem ao prêmio, organizado pela Academia Brasileira de Cinema. Entre eles, ‘Aquarius’, de Kleber Mendonça Filho; ‘Boi Neon’, de Gabriel Mascaro; e ‘Elis’, de Hugo Prata. Programação completa.

Mostra de Cinema Uruguaio 2017

Ainda dá tempo de aproveitar o último dia da mostra, parceria entre o Consulado Geral do Uruguai e o Instituto Cervantes. Nesta 6ª (25), às 19h, será exibido o longa ‘Artigas, La Redota’, com presença do diretor César Charlone. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Curtindo a Vida Adoidado

Ferris Bueller está de volta às telonas. Na 3ª (29), às 20h, o Cinemark exibe, em sete salas da rede, o clássico dos anos 1980, dirigido por John Hughes. O filme conta a história de jovens que decidem curtir a vida, no último ano de colégio, antes de encararem a vida adulta. R$ 4/R$ 16. Programação completa.

Festival de Cinema Nacional

O CCBB apresenta a mostra, que traz filmes de diversos gêneros e para todas as idades. No sábado (26), tem três sessões: ‘Um Tio Quase Perfeito’, às 14h; ‘Filhos de Bach’, às 16h; e, por fim, ‘Entre Nós’, às 19h. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis.

AfroeducAÇÃO

No programa, o Espaço Itaú – Frei Caneca exibe, no sábado (26), a partir das 11h, três curtas de realizadores negros: ‘Cabelo Bom’, de Swahili Vidal; ‘Dara’, de Renato Candido; e ‘Preto No Branco’, de Valter Rege. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).