Divirta-se: sete filmes de terror/suspense em cartaz nos cinemas

O longa Mãe! segue dividindo opiniões. No Festival de Cinema de Veneza, há um mês, por exemplo, o filme foi exibido entre vaias e aplausos. O diretor Darren Aronofsky conseguiu despertar as mais variadas sensações no espectador – como todo bom filme do gênero.

Na última semana, foi a vez de O Fantasma da Sicília (foto), de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, chegar aos cinemas. A produção, que reconstitui o famoso sequestro de um garoto de 11 anos pela máfia italiana, alterna-se entre o drama e o suspense.

Pensando nisso, o Divirta-se fez uma lista com sete filmes de terror/suspense em cartaz nos cinemas da capital. Confira: