Divirta-se: Sete exposições de fotografia que estão em cartaz na capital paulistana

Chichico Alkmin, fotógrafo

O fotógrafo, durante sua carreira, captou diversos registros de Diamantina (MG), no século XX. Suas imagens mostram como o local, os habitantes e a paisagem ficaram no período de transição entre a diminuição da extração de diamantes e a chegada da modernidade na cidade. São 300 fotos desse período, além da possibilidade de ver alguns de seus negativos e objetos de laboratório. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Inauguração: 4ª (24). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis (retirar ingresso 30 min antes). Até 15/4.

São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole

Imagens da chegada dos imigrantes no Porto de Santos e o carnaval de rua da década de 30 são alguns dos registros históricos feitos pelo fotógrafo alemão Theodor Preising. Na nova exposição do Centro Cultural Fiesp, são 61 obras expostas, que mostram o desenvolvimento de São Paulo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25).10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/3.

Mulheres de Pedra

Na mostra, o jornalista e fotógrafo Alexandre Augusto expõe o registro que fez do cotidiano de trabalhadoras de Itatim e Itaetê, na Bahia. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 10/3.

Instituto Moreira Salles

No Estúdio, a projeção ‘São Paulo: Três Ensaios Visuais’, exibe, até julho, imagens feitas por artistas como Alice Brill e Mauro Restiffe. O espaço também recebe ‘Câmera Aberta’, de Michael Wesely, com registros da construção de sua sede. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, até 22h; fecha 2ª). Grátis.

Lucca Messer

Em ‘Rostos Haitianos’, o fotógrafo londrino, que vive no Brasil há 12 anos, retrata uma comunidade haitiana que passou a viver no Glicério, em São Paulo. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h (fecha dom.). Grátis. Até 24/2.

Imaginal

Do fotógrafo Daniel Malva, a mostra reúne mais de 150 fotografias, de três séries: uma sobre a anatomia humana; outra com animais taxidermizados e esqueletos; e, por fim, imagens da arcada dentária humana que remetem às estrelas do céu. Museu da Saúde Pública Emílio Ribas. R. Tenente Pena, 100, Bom Retiro, 2627-3880. 9h/16h30 (fecha sáb., dom. e 2ª). Grátis. Até 28/1.

Zip’Up: Trauma

A cidade é o tema mais abordado por Ivan Padovani. Em sua nova mostra, ele expõe uma série de fotografias de obras de infraestrutura paralisadas. As imagens buscam abordar os impedimentos para a transformação urbana. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, 4306-4306.10h/19h (sáb., 11h/17h, fecha dom.). Grátis. Até 24/2.