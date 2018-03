Divirta-se: sete animações em cartaz nos cinemas

O feriado está chegando. Para as crianças, e também para os pais, é hora de deixar os deveres de lado e aproveitar a programação da cidade. Nesta semana, chegam às salas duas animações. O Garoto Fantasma, que tem direção de Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli, conta a história do pequeno Leo – um menino que vive em uma cama de hospital, mas descobre, de repente, que tem o poder de levitar no ar. Já no longa japonês Your Name, de Makoto Shinkai, dois jovens, que não se conhecem, sentem que estão estranhamente ligados por seus sonhos.

Clique aqui e confira as sete animações em cartaz nos cinemas da capital.