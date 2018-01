Divirta-se: seis mostras de cinema em cartaz na capital paulista

11º Cine SESI-SP no Mundo: A França e o Novo

Até 30/9, a mostra traz oito filmes que mudaram a história do cinema francês no século 20. O público poderá ver ou rever atuações marcantes de Jeanne Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jack Palance. No sábado (2), às 15h, tem sessão de ‘Vândalo’, de Hélier Cisterne. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (ingressos podem ser reservados antecipadamente aqui).

28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

Até 2ª (3), o evento projeta, em seis espaços da cidade, 365 filmes de 55 países. Ganham destaque produções como ‘Cidade Pequena’, de Diogo Costa Amarante; ‘A Passagem do Cometa’, da diretora Juliana Rojas; e ‘Uma Noite Suave’, de Qiu Yang. Grátis. Programação completa.

Cinematerna

Na 4ª (6), às 11h, algumas salas da rede Cinemark recebem a sessão, preparada especialmente para mamães, papais e bebês de até 18 meses. E quem escolhe o filme a ser exibido são os próprios espectadores, através de enquete. As opções do mês são ‘Bingo – O Rei das Manhãs’; ‘João: o Maestro’; e ‘O Estranho que Nós’. Programação completa.

Mostra de Curtas: Animação Nacional

No evento, o Itaú Cultural reúne 15 obras marcantes para o gênero nas décadas, como ‘Tyger’, ‘Guida’, ‘Meow!’, além de ‘Kaiser’, considerado o primeiro curta-metragem de animação brasileiro. O evento ocorre nas duas próximas quartas-feiras (6 e 13/9), às 20h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

8 ½ Festa do Cinema Italiano

O Espaço Itaú – Augusta recebe, até 4ª (6), o melhor do cinema italiano contemporâneo. Nesta 6ª (1º), o evento projeta, às 21h30, ‘O Fantasma da Sicília’, de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. O longa foi destaque Semana da Crítica do Festival de Cannes 2017. Antes, às 19h30, tem masterclass sobre o filme ‘Paro Quando Quero’, de Sydney Sibilia. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 20.

Akira

Após o sucesso de ‘Death Note: Iluminando um Novo Mundo’, a rede Cinemark traz a duas salas da capital (Metrô Tatuapé e Metrô Santa Cruz) mais um sucesso do universo anime, na 4ª (6), às 20h40. Baseado no mangá de Katsuhiro Ôtomo, ‘Akira’ (1991) conta a história de dois jovens que se envolvem em inúmeras aventuras como integrantes de um programa secreto do governo japonês, após a destruição de Tóquio. R$ 30. Programação completa.