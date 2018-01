Divirta-se recomenda sete mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Cinemário

Em seu ciclo de cinema, a Biblioteca Mário de Andrade traz clássicos de um dos maiores cineastas de todos os tempos: Stanley Kubrick. Na 4ª (17), às 18h30, tem sessão de ‘Nascido para Matar’ (1987). No longa, um sargento treina seus soldados de forma sádica. Estes, por sua vez, quando enviados à batalha, descobrem os horrores da guerra. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Cine Sesi-SP no Mundo: A Vida em Israel

Até 24/6, o Cine Sesi recebe a mostra, inteiramente voltada ao cinema israelense, que exibirá oito longas premiados do país. Um deles é ‘As Aparências Enganam’, thriller de Daniel Syrkin. O filme será exibido no sábado (13), às 15h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, estação Trianon-Masp, 3146-7439. Grátis (ingressos pelo site: sesisp.org.br/meu-sesi).

Festival de Finos Filmes

Até 3ª (16), a 4ª edição do evento ocupará as salas do MIS, Faap, Matilha Cultural e Caixa Belas Artes, exibindo 16 curtas-metragens nacionais. O festival conta também com um panorama do cinema português atual. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. Programação completa: bit.ly/finosfilmes

Mostra 7 Palavras para 2017

O Sesc Santana apresenta a mostra, que sugere uma reflexão sobre como as palavras provocam e inspiram a realização de obras cinematográficas. Na 3ª (16), às 20h, tem ‘A Revolução dos Bichos’ (1954), de Joy Bathelor e John Halas, uma adaptação do romance homônimo de George Orwell.

Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis.

Mostra Aventura Antonioni

Até 22/5, o CCBB faz uma retrospectiva especial da trajetória do diretor italiano Michelangelo

Antonioni, que ajudou a definir o cinema como uma arte moderna. No sábado (13), às 13h30, tem

exibição de ‘Aventura’; às 16h30, é a vez de ‘A Noite’; e, por fim, às 19h, ‘O Eclipse’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/avantoni

Noitão

No ciclo, que invade a madrugada do sábado (13), o Caixa Belas

Artes comemora o retorno do diretor Ridley Scott e da franquia ‘Alien’ aos cinemas. Hoje (12), a programação inicia às 23h30, com a projeção de ‘Prometheus’ (2012). Na sequência, serão exibidos o novo ‘Alien: Covenant’ (2017) e ‘Alien: O 8º Passageiro’ (1979). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 32.

O Olhar do Boto

No sábado (13), às 19h, o Sesc Consolação recebe a estreia do longa dirigido por José Roberto Aguilar e Gregorio Gananian. Em razão de o filme focar na relação dos rios com a região de Alter do Chão, no Pará, a sessão ocorrerá na piscina da unidade. Basta levar trajes de banho e cadeado para uso do armário. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se