Divirta-se recomenda seis mostras de cinema em cartaz na capital paulista

6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

Até 14/6, o festival, que ocupa 30 espaços da cidade, exibirá cem filmes de 26 países – todos envolvendo temas ambientais. Entre as principais atrações está uma homenagem ao documentarista francês Vincent Carelli. Grátis. Programação: bit.ly/ecomostra

O Cinema de Jerzy Skolimowski

Até 12/6, o CCBB apresenta a mostra, que homenageia um dos grandes nomes da Nouvelle Vague polonesa. Grande parte da obra do cineasta é inédita no Brasil. Nesta 6ª (2), há exibição de ‘O Sucesso

é a Melhor Vingança’, às 17h30, e de ‘Ato Final’, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/cinejerzy

Cine Sesi-SP no Mundo: A Vida em Israel

Até 24/6, o Cine Sesi recebe a mostra, inteiramente voltada ao cinema israelense, que exibirá oito longas premiados do país. Um deles é ‘Dias Congelados’, suspense de Yamim Kfuim que retrata o drama de uma jovem em meio a um atentado a bomba. O filme será exibido no sábado (3), às 15h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. Grátis (ingressos: sesisp.org.br/meu-sesi).

Festival de Cinema Italiano

A cada semana de junho, a mostra traz um longa italiano vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro nos últimos 20 anos. O longa ‘A Vida É Bela’ (1997), de Roberto Benigni, será projetado na 5ª (8), às 19h30. CIEE. R. Tabapuã, 445, Itaim Bibi, 3040-9800. Grátis.

Mostra Spike Lee

Entre 3ª (6) e 27/6, o Sesc Campo Limpo celebra o 60º aniversário de Spike Lee e também toda a sua contribuição ao cinema. Na 3ª (6), às 20h, o longa ‘Faça a Coisa Certa’ abre o evento. Nele, o cineasta mostra que pequenos conflitos podem gerar grandes consequências. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 96-102, 5510-2700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de maio é Emir Kusturica. Na 3ª (6), às 19h, tem sessão de ‘Sonho Americano’, que narra a saga de um funcionário público que se muda para o Arizona a fim de cuidar dos negócios da família. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

