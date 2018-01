Divirta-se indica 12 mostras de cinema em cartaz na capital

6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

Até 4ª (14), o festival, que ocupa 30 espaços da cidade, exibirá cem filmes de 26 países – todos envolvendo temas ambientais. Entre as atrações, uma homenagem ao cineasta francês Vincent Carelli. Grátis. Inf.: bit.ly/ecomostra

Bertrand Blier e a Comédia como Provocação

O Caixa Belas Artes homenageia, entre 5ª (15) e 28/6, o diretor francês Bertrand Blier, um dos principais nomes da comédia mundial. Ao todo, serão exibidos 15 longas. Na 5ª (15), tem ‘Preparem seus Lenços’ (16h) e ‘Calmos’ (18h30). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 10.

Cine Drive-In

O Shopping Eldorado promove a 3ª edição do evento, que remete às sessões de cinema dos anos 1970. No sábado (10), às 16h30, será projetada a comédia ‘O Diário de Bridget Jones’, de Sharon Maguire; às 19h30, tem ‘Uma Linda Mulher’, de Garry Marshall. No domingo (11), as exibições ocorrerão nos mesmos horários, mas com filmes diferentes. O primeiro será ‘O Amor Não Tira Férias’, de Nancy Meyers; e o segundo, ‘Um Lugar Chamado Notting Hill’, de Roger Michell. As vagas são limitadas a 80

veículos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Grátis. Inf.: bit.ly/driveincine

O Cinema de Jerzy Skolimowski

Até 2ª (12), o CCBB apresenta a mostra que homenageia um dos grandes nomes da Nouvelle Vague polonesa. Grande parte da obra do cineasta é inédita no Brasil. No sábado (10), às 17h30, há exibição de ‘A Barreira’; depois, às 19h30, é a vez de ‘Ato Final’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/cinejerzy

Cine Sesi-SP no Mundo: A Vida em Israel

Até 24/6, o Cine Sesi recebe a mostra, inteiramente voltada ao cinema israelense, que exibirá oito longas premiados do país. Um deles é ‘As Medusas’, drama de Shira Geffen e Etgar Keret, que retrata a vida moderna em Tel Aviv por meio das histórias de três diferentes mulheres. O filme será exibido no sábado (10), às 15h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. Grátis (ingressos: sesisp.org.br/meu-sesi).

O Conto da Princesa Kaguya

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, a recém-inaugurada Japan House, em parceria com CineSesc, exibe o longa ‘O Conto da Princesa Kaguya’, baseado em um conto popular do país, no sábado (10), às 14h. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Festival Varilux de Cinema Francês

O Festival Varilux de Cinema Francês chega à 8ª edição e projeta, em 12 espaços paulistanos, os mais recentes filmes de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Juliette Binoche e Marion Cotillard. Até 21/6, serão exibidas 19 produções inéditas do país – o recorde do festival. Além disso, o evento também promove sessões educativas e até laboratório de roteiros. Programação completa: bit.ly/variluxcinema

In-Edit Brasil

Entre 3ª (13) e 25/6, a 9ª edição do festival de documentários musicais traz a São Paulo mais de 60 títulos, representando 18 países. No dia de abertura, o filme ‘Sepultura Endurance’, sobre uma das mais icônicas bandas de metal do Brasil, ganha exibição às 21h, no Cine Bristol. Além disso, o evento homenageia os 50 anos da Tropicália e os 40 anos do punk. Programação completa: bit.ly/editbrasil

Mostra AVXLab

De hoje (9) a domingo (11), das 10h às 22h, o Centro Cultural São Paulo recebe a mostra inédita, que mescla cinema, videoarte e realidade virtual. Participam do evento, entre outros, a artista Leticia Ramos e o curador de cinema do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, Andrés Denegri. Haverá seminários, workshops e apresentações. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis. Inscrições: bit.ly/mostralab

Mostra Spike Lee

Até 27/6, o Sesc Campo Limpo celebra o 60º aniversário de Spike Lee e também toda a sua contribuição ao cinema moderno. Na 3ª (13), às 20h, será exibido o longa ‘Febre da Selva’. Nele, o cineasta evidencia a problemática do racismo por meio de um romance inter-racial. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Noitão

No ciclo, que invade a madrugada, o Caixa Belas Artes realiza uma maratona de filmes – desta vez, com o tema ‘Monstros em Queda’. Hoje (9), a partir das 23h30, ganham destaques três longas: o novíssimo ‘A Múmia’, de Alex Kurtzman; e os cultuados ‘Drácula de Bram Stoker’, de Francis Ford Coppola, e ‘Frankenstein de Mary Shelley’, de Kenneth Branagh. Além deles, haverá um filme-surpresa. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 32.

Pets – A Vida Secreta dos Cães

No domingo (11), às 17h, o Sesc Belenzinho promove sessão da animação de Yarrow Cheney e Chris Renaud. Na trama, Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, os dois criam uma intensa rivalidade, que logo terminará devido a um acontecimento inusitado. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

