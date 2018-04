Divirta-se: pré-estreia de ‘Construindo Pontes’ e outros sete eventos de cinema em São Paulo

17ª Mostra do Filme Livre

Até 16/4, o CCBB promove a tradicional mostra, realizada desde 2002, que exibe cerca de 200 filmes de todos os gêneros, formatos e durações. CCBB. R. Álvares Penteado, 112. Centro. 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

44º Festival Sesc Melhores Filmes

Até 25/4, o CineSesc realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores longas de 2017, nas mais variadas categorias. No sábado (7), o evento projeta ‘Comeback’, de Erico Rassi, às 14h30. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12. Programação completa.

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais as pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove mais uma edição da sessão especial. Na 3ª (10), às 19h30, o evento exibe ‘A Balada de Narayama’, de Shôhei Imamura, seguido de bate-papo com a idealizadora do projeto, a dra. Ana Claudia Quintana Arantes. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Construindo Pontes

Na 3ª (10), às 21h, o Espaço Itaú Augusta recebe a pré-estreia de documentário ‘Construindo Pontes’. Após a sessão, a diretora Heloisa Passos participa de um debate sobre a produção. No longa, ela e seu pai – engenheiro civil que viveu o auge profissional durante a ditadura militar – escavam memórias do passado para tentar refletir sobre o Brasil de hoje. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 24.

Em Cartaz

No mês de abril, o Sesc Campo limpo realiza a mostra de filmes, que traz filmes que estiveram nos cinemas recentemente, incluindo indicados e vencedores do Oscar. Na 4ª (11), às 19h30, o evento projeta ‘Com Amor, Van Gogh’, animação dirigida por Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 96-102, 5510-2700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Imagens do Estado Novo – 1937-1945

O IMS promoverá um debate sobre o longa de Eduardo Escorel, no sábado (7). Às 18h, será projetada a primeira parte do filme. Depois, às 20h, começa o bate-papo, no qual participam o próprio diretor, o cineasta e pesquisador Carlos Augusto Calil e o cientista político André Singer. Encerrado o debate, será projetada a segunda parte do documentário. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra De|generadas

O Sesc Santana apresenta a quarta edição da mostra, que discute o feminismo e reforça a importância da persistência do discurso. Na 3ª (10), às 20h, tem projeção do longa ‘Mulheres Negras: Projetos de Mundo’, de Day Rodrigues, que debate o filme com Viviane Ferreira e Lívia Lima após a exibição. A programação vai até 24/4. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Ser

Até 29/4, o Sesc Ipiranga promove a mostra LGBTTQI, que procura refletir sobre o amor e o respeito ao que se é. No evento, o público poderá conferir os curtas ‘Eu Não Quero Voltar Sozinho’, de Daniel Ribeiro; ‘Não Gosto dos Meninos’, de André Matarazzo e Gustavo Ferri; ‘A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília’, de Rafaela Camelo; ‘Antes das Palavras’, de Diego Carvalho Sá; e ‘Nosso Amor Existe’, de Ricardo Puppe e Theo Borges; além de longas e médias. Os filmes serão exibidos, diariamente, das 10h às 21h30 (aos domingos, das 10h às 18h). Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis.