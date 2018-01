Divirta-se: oito mostras de cinema em cartaz na capital paulista

1º Ciclo de Cinema Colombiano

Até 4ª (26), o Consulado Geral da Colômbia em São Paulo promove a mostra, dedicada ao cinema produzido no país nas últimas duas décadas. No domingo (23), às 14h, tem sessão do documentário ‘Tudo Começou pelo Fim’, de Luis Ospina. Spcine Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª Mostra de Animação

Até 4/8, o Cinusp apresenta o evento, que tem foco infantil e conta com filmes recém-lançados. Na 4ª (26), às 16h, tem sessão de ‘Coraline e o Mundo Secreto’. No longa, Coraline Jones encontra uma porta secreta que a leva para um mundo mágico. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa.

Cinepiano

No projeto apresentado pelo pianista Tony Berchmans, que mescla cinema e música ao vivo, ganha exibição, na 3ª (25), às 21h, o filme ‘O Médico e o Monstro’, de John S. Robertson – clássico do cinema mudo de horror dos anos 1920. Enquanto o filme é projetado, Tony improvisa a trilha sonora. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. R$ 30/R$ 40.

Clara.mem

O MIS exibe, no sábado (22), às 20h, o curta de ficção ‘Clara.mem’, dirigido por Alison Zago e Márcio Schimming. O filme foi produzido, experimentalmente, no próprio museu. Na trama, Alberto acorda e tenta sair de seu apartamento, mas, ao passar pela porta, estranhamente tudo retorna ao ponto inicial. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Colônia de Férias

Até 2/8, o Caixa Belas Artes promove o especial, que homenageia grandes diretores do cinema mundial, como Wong Kar-Wai e François Truffaut. Hoje (21), às 18h30, o evento projeta ‘A Fonte da Donzela’ (1960), de Ingmar Bergman. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 14. Programação completa.

Hotel Laide

Na 3ª (25), o CPF Sesc exibe, dentro da programação ‘Cine Debate’, o longa de Debora Diniz, às 15h. O Hotel Laide, destruído em um incêndio no início deste ano, foi um dos mais importantes locais da política de redução de danos para os usuários de crack de São Paulo. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

A Invenção de Hugo Cabret

Na 3ª (25), às 19h30, o Sesc Belenzinho projeta o longa, dirigido por Martin Scorsese. Ambientado na década de 1930, o filme traz a história de um garoto órfão que vive escondido em uma estação de trem em Paris. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de julho é Roman Polanski. Na 3ª (25), às 20h, tem sessão de ‘Armadilha do Destino’. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

