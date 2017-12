Divirta-se: nove mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Mostra de Filmes da Austrália 2017

Até 24/4, O CCBB traz uma seleção com as principais obras cinematográficas do país. A 6ª edição da mostra abre na 4ª (12), às 17h, projetando ‘O Predestinado’ (2014), dirigido pelos irmãos Michael e Peter Spierig; às 19h, tem a ‘A Vingança Está na Moda’ (2015), de Jocelyn Moorhouse. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis. Programação completa: bit.ly/ccbbaustralia

Boi Neon

Neste sábado (8), o CPF Sesc exibe, dentro da programação ‘Cine Debate’, o longa ‘Boi Neon’, de Gabriel Mascaro, às 15h. Na trama, Iremar prepara os bois antes de soltá-lo na arena para mais uma vaquejada. Mas a recente industrialização da região suscita nele outros sonhos. Após a sessão, haverá um bate-papo com o diretor do longa. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

Filmes: Subsessões de Avenida Paulista

Em parceria com a Cinemateca Brasileira, o MASP retoma sua programação de filmes e apresenta a mostra, parte da exposição ‘Avenida Paulista’, em cartaz no museu. Hoje (7), às 19h, tem exibição de ‘Wilsinho Galileia’ (1978), com direção de João Batista de Andrade. O documentário reconstrói a trágica vida de Wilsinho, transformado em bandido perigoso desde os 14 anos. Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. Grátis.

Cinemário

A Biblioteca Mário de Andrade reabre seu ciclo de cinema com clássicos nacionais. Na 3ª (11), às 18h30, tem sessão de ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ (1964), clássico de Glauber Rocha e expoente do ‘Cinema Novo’. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Circuito Indie Festival 2017

Até 26/4, o Sesc Santana apresenta mais uma edição da mostra, cuja ideia é promover um espaço de ressonância do cinema independente contemporâneo. Na 3ª (11), às 20h, será projetado ‘Na Ventania’, longa de Martti Helde. Já na 4ª (12), também às 20h, é a vez do japonês ‘Creepy’, de Kiyoshi Kurosawa. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis. Programação completa: sescsp.org.br/santana

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de abril é Spike Lee. Na 3ª (11), às 19h, tem sessão de ‘Malcom X’ (1992). A cinebiografia narra a trajetória do líder negro norte-americano, que abalou os Estados Unidos com sua mensagem política sobre as relações raciais. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

1ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo – Especial Mohamed Khan

Até 10/4, o Centro Cultural Banco do Brasil homenageia Mohamed Khan, um dos mais aclamados cineastas egípcios. Hoje (7), serão projetados os longas ‘Um Dia Muito Quente’ e ‘Cavaleiro da Cidade’, às 17h e 19h30, respectivamente. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/cineccbb

43º Festival Sesc Melhores Filmes

Até 19/4, o CineSesc realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores longas de 2016, nas mais variadas categorias. Hoje (7), tem projeção de ‘A Chegada’ (2016), de Denis Villeneuve, às 19h30. Na trama, a especialista em linguística, dra. Louise Banks, é convocada por militares quando seres interplanetários decidem se comunicar. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis. Programação completa: bit.ly/sescmelhores

24ª Semana Mazzaropi

Para encerrar a programação da edição, que homenageia o ator Amácio Mazzaropi, o Centro de Memória do Circo exibe no domingo (9), às 18h, na Galeria Olido, o longa ‘Jecão, Um Fofoqueiro no Céu’ (1977), do diretor Pio Zamuner. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3113-3651. Grátis.