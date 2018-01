Divirta-se: nove mostras de cinema em cartaz na capital paulista

8º Festival Assim Vivemos

Até domingo (1º), o CCBB apresenta a mostra, que traz 32 filmes, com temática sobre deficiência, de 19 países. Destacam-se produções como ‘Eu sou Jeeja’, sobre a indiana Jeeja Ghosh, líder ativista pelos direitos dos que têm paralisia cerebral na Índia; e ’50 X Rio’, filme italiano que conta a história de Alex Zanardi, ex-campeão de fórmula Indy. Grátis. Programação completa.

11º Cine SESI-SP no Mundo: A França e o Novo

A mostra traz oito filmes que mudaram a história do cinema francês no século 20. O público poderá ver ou rever atuações marcantes de Jeanne Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jack Palance. No sábado (30), às 15h, tem sessão de ‘A Lei da Selva’, de Antonin Peretjatko. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (ingressos podem ser reservados aqui).

Cinemário

Em seu próximo ciclo cinematográfico, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia o diretor Alfred Hitchcock, com a exibição de seus grandes clássicos. Na 4ª (4), às 19h, tem sessão de ‘Um Corpo que Cai’ (1958). Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

Cineciência

No domingo (1º), às 16h, o MIS projeta o filme ‘Luzes da Cidade’, de Charles Chaplin. Após a sessão, ocorrerá o lançamento do livro ‘Charles Chaplin – Um Tesouro em Branco e Preto’, voltado para crianças, além de bate-papo com a autora Flávia Muniz. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cinema em êxtase: Os filmes de Andrzej Żuławski

Entre 5ª (5) e 11/10, o Cinesesc apresenta a mostra, que reúne produções do cineasta polonês, comparado, em muitos momentos, com o renomado David Lynch. O evento abre, às 20h30, com a projeção de ‘O Importante É Amar’. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$12.

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua nova sessão especial. Na 3ª (10), às 19h30, o evento projeta ‘Mar Adentro’, do espanhol Alejandro Amenábar. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

3ª Mostra de Cinema Chinês

Até 8/10, o CCSP exibe diversos filmes chineses contemporâneos – muitos deles premiados em festivais internacionais e totalmente inéditos no Brasil. Além disso, tem uma retrospectiva do diretor Pema Tseden. Na 6ª (29), o evento projeta dois longas: ‘Alguém para Conversar’ (16h) e ‘Cachorro Velho’ (19h30). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis.

As Duas Irenes

Como parte do programa 70+, que valoriza artistas veteranos, o Cine Olido exibe o filme ‘As Duas Irenes’, primeiro longa-metragem de Fabio Meira, às 17h30. A produção acaba de ganhar, no 45º Festival de Cinema de Gramado, os prêmios de Melhor Filme da Crítica, Roteiro (Fábio Meira) e Ator Coadjuvante (Marco Ricca). SPcine Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Grátis.

Cinema Falado

No projeto do Sesc Pompeia, em que ocorre uma exibição de cinema acompanhada por um experimento cênico, será projetado o documentário ‘Paris is Burning’. O filme será ’falado ao vivo’ por performers LGBT e drag queens de São Paulo, com depoimentos recheados de histórias pessoais. Na 6ª (29) e sábado (30), a sessão ocorre às 21h; já no domingo (1º), a exibição será às 19h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. R$ 30.